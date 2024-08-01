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王俊力接天下第一檢 首度發表回任檢察體系心聲

台北地檢署檢察長王俊力。（記者陳彩玲攝）

台北地檢署檢察長王俊力。（記者陳彩玲攝）

2024/08/01 22:22

〔記者陳彩玲／台北報導〕台北地檢署檢察長王俊力6月22日上任，今天他首次發表接下「天下第一檢」的心聲，他坦言在檢察系統服務是他的志趣，並提及擔任調查局局長期間，偵辦國安案件的不容易，最後強調，身為檢察長的責任，就是要讓檢察官發揮理想，並提供不遺餘力的支援。

台北地檢署今天下午舉辦媒體茶敘，王俊力被問到從調查局局長，轉任北檢檢察長的不同之處，他透露，自己最喜歡的還是在檢察體系服務，是他的志趣，但在調查局也讓他學習到很多，除能全面掌握案件進行，也更了解偵辦國安案件的不易，他提及，很多國安線索在疫情期間斷線，直到疫情結束才重新接上，且許多為單線領導，每條線各自獨立，偵辦過程相當艱辛，外界不得而知。

王俊力說，最高檢察署檢察總長邢泰釗對國安案件非常重視，除辦理講習也建議各地檢署設立專組專股檢察官負責國安業務，以熟悉犯罪構成要件和偵辦技巧，讓檢調單位得以發揮。

談到接下「天下第一檢」職務，王俊力表示，他曾拜會許多前任檢察長，得到最多的回饋是，北檢具制度與文化，能在此服務是他的榮幸，但也充滿挑戰，北檢轄區涵蓋多個國家重要機關和企業總部，作為檢察長的責任是讓檢察官發揮志向和理想，秉持勿枉勿縱的原則，不預設立場，並提供不遺餘力的支援。

王俊力司法官學院29期結業、政戰學校法律系畢業、政大法律所碩士，為少數受過軍方國安訓練的檢察官，曾任法務部檢察司司長、連江、澎湖、橋頭橋頭及桃園地檢署檢察長、調查局長等職務。

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