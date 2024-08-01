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8/1 威力彩、今彩539 頭獎雙雙摃龜

今晚（8/1）開獎的第113000062期威力彩及第113000184期今彩539頭獎均摃龜。（台彩提供；本報合成）

今晚（8/1）開獎的第113000062期威力彩及第113000184期今彩539頭獎均摃龜。（台彩提供；本報合成）

2024/08/01 22:12

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕8月1日開獎的第113000062期威力彩、第113000184期今彩539，頭獎均摃龜。

第113000062期威力彩中獎號碼為「第一區：03、13、25、26、31、34。第二區：05」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共7注中獎，每注可得15萬元；肆獎共32注中獎，每注可得2萬元；伍獎共173注中獎，每注可得4000元；陸獎共1258注中獎，每注可得800元；柒獎共2514注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3727注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬7193注中獎，每注可得100元；普獎共3萬1285注中獎，每注可得100元。

第113000184期今彩539中獎號碼為「12、24、27、30、35」，頭獎摃龜；貳獎共159注中獎，每注可得2萬元；參獎共6001注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬8860注中獎，每注可得50元。

第113000184期39樂合彩中獎號碼為「12、24、27、30、35」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共168注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8781注中獎，每注可得1125元。

第113000184期3星彩中獎號碼為「475」，壹獎共41注中獎，每注可得5000元。

第113000184期4星彩中獎號碼為「3162」，壹獎共9注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

威力彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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