解析中國的「秘笈」 調查局長王俊力舉辦新書發表會

調查局於8月21 日下午在局本部舉辦《中國大陸綜覽-2023 年版》專書發表會，邀請美國、加拿大、德國、英國、日本、韓國及巴拉圭等駐台機構人員、學者專家、軍情單位及調查局本部一級主管等90餘人與會，見證專書發行，佛光大學名譽教授姜新立於會中致詞及發表書評。（調查局提供）

2023/08/22 14:59

〔記者錢利忠／台北報導〕調查局今表示，中國意圖改變現狀，不斷製造國際情勢及兩岸緊張，影響我國家安全，孫子兵法有云：「知己知彼，百戰不殆」；調查局長王俊力擔任「展望與探索雜誌社」發行人，發表《中國大陸綜覽-2023 年版》專書，首次邀約國內外人士舉辦新書發表會，讓世界各國及國人瞭解中國的發展現況與新形態威脅，展現維護國安的決心。

調查局於8月21 日下午在局本部舉辦《中國大陸綜覽-2023 年版》專書發表會，邀請美國、加拿大、德國、英國、日本、韓國及巴拉圭等駐台機構人員、學者專家、軍情單位及調查局本部一級主管等90餘人與會，見證專書發行，中央研究院院士陳永發、外交部研究設計會主任張亞光、國立政治大學法學院教授王文杰、佛光大學名譽教授姜新立，以及展望與探索月刊諮詢委員郭瑞華，均於會中致詞及發表書評，對該專書內容表示肯定及讚揚。

請繼續往下閱讀...

調查局指出，中國是現今全球最有影響力的國家之一，卻與絕大多數民主自由國家有不同的價值觀及意識型態，瞭解中國已成為各國政府、國內外學者專家共同關注的議題。

《中國大陸綜覽》自1988年11月刊行，歷經14次增修，主要內容包括中國的政治體制、經濟發展、社會變遷、對台工作等多方面主題，透過多元角度介紹中國的過去與現況，深入探討未來可能發展方向。

此次發行的《中國大陸綜覽-2023年版》共分12大類，151個單元，針對2022年10月中共20大、2023年3月第14屆全國人大、全國政協第1次會議，就中國人事更迭、機構改革、政策演變等，在既有《中國大陸綜覽》架構增修、擴編外，更新增中國用語欄目、附有各大類英文摘要，期使國、內外讀者能更加瞭解中國現況。

調查局指出，該書與國際化接軌，是政府相關部門、各級民意機關、學術單位，以及國際人士研究、瞭解中國必備的工具書籍；調查局長王俊力上任以來，帶領調查局全力達成維護國家安全的使命，除屢屢偵破重大國安案件外，並指示強化對中國情勢及兩岸關係的蒐整及研析工作。

調查局於8月21 日下午在局本部舉辦《中國大陸綜覽-2023 年版》專書發表會，邀請美國、加拿大、德國、英國、日本、韓國及巴拉圭等駐台機構人員、學者專家、軍情單位及調查局本部一級主管等90餘人與會，見證專書發行。（調查局提供）

調查局於8月21 日下午在局本部舉辦《中國大陸綜覽-2023 年版》專書發表會，邀請美國、加拿大、德國、英國、日本、韓國及巴拉圭等駐台機構人員、學者專家、軍情單位及調查局本部一級主管等90餘人與會，見證專書發行，中央研究院院士陳永發於會中致詞及發表書評。（調查局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法