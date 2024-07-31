彰化女騎士不滿遭逼車 拔男騎士鑰匙丟踏墊離去

彰化一女騎士遭逼車，竟趁停紅燈時拔對方鑰匙，彰化地院判拘役50日，可易科罰金5萬元，緩刑2年。（資料照）

2024/07/31 23:32

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣洪姓女騎士日前騎乘機車時遭簡男逼車，洪女不滿，趁雙方停紅燈時，拔掉簡男機車鑰匙，並丟在機車腳踏墊上離去，簡男持手機錄影，雙方一度發生推擠，並互告傷害、強制罪，事後雙方傷害和解，不過洪女仍因違反強制罪，一審判拘役50天，如易科罰金5萬元，緩刑2年。

判決書指出，2023年8月11日中午，洪女騎乘機車行經彰化縣花壇鄉中山路1段時，因不滿簡男騎車逼車，令她感到害怕，於是利用雙方停紅綠燈時，上前將簡男的機車鑰匙拔走，並丟在機車踏墊上。

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洪女此舉引來簡男不滿，拿起手機錄影準備理論，洪女見狀想奪取手機，結果跟簡男扭打在一塊，導致簡男右頸部、右側手部等處擦傷，洪女無名指則受有挫傷腫脹等傷害，事後雙方互告。

審理前，雙方進行傷害調解，洪女願付給6000元給簡男，簡男答應和解，不過洪女因拔鑰匙行徑另涉強制罪，被彰化地檢署提起公訴。

彰化地院審理，法官認為，洪女不思理性解決紛爭，竟拔走簡男機車鑰匙，妨害其通行的權利，但念其犯後坦承犯案，且已和解，衡量洪女家境等情狀，判處拘役50天，最後，法官決定網開一面，認為洪女只是一時犯錯，經偵查、審問及判決後應知所警惕，無再犯之虞，宣告暫不執行刑罰，改處2年緩刑，已勵自新。

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