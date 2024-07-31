為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

彰化女騎士不滿遭逼車 拔男騎士鑰匙丟踏墊離去

彰化一女騎士遭逼車，竟趁停紅燈時拔對方鑰匙，彰化地院判拘役50日，可易科罰金5萬元，緩刑2年。（資料照）

彰化一女騎士遭逼車，竟趁停紅燈時拔對方鑰匙，彰化地院判拘役50日，可易科罰金5萬元，緩刑2年。（資料照）

2024/07/31 23:32

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣洪姓女騎士日前騎乘機車時遭簡男逼車，洪女不滿，趁雙方停紅燈時，拔掉簡男機車鑰匙，並丟在機車腳踏墊上離去，簡男持手機錄影，雙方一度發生推擠，並互告傷害、強制罪，事後雙方傷害和解，不過洪女仍因違反強制罪，一審判拘役50天，如易科罰金5萬元，緩刑2年。

判決書指出，2023年8月11日中午，洪女騎乘機車行經彰化縣花壇鄉中山路1段時，因不滿簡男騎車逼車，令她感到害怕，於是利用雙方停紅綠燈時，上前將簡男的機車鑰匙拔走，並丟在機車踏墊上。

洪女此舉引來簡男不滿，拿起手機錄影準備理論，洪女見狀想奪取手機，結果跟簡男扭打在一塊，導致簡男右頸部、右側手部等處擦傷，洪女無名指則受有挫傷腫脹等傷害，事後雙方互告。

審理前，雙方進行傷害調解，洪女願付給6000元給簡男，簡男答應和解，不過洪女因拔鑰匙行徑另涉強制罪，被彰化地檢署提起公訴。

彰化地院審理，法官認為，洪女不思理性解決紛爭，竟拔走簡男機車鑰匙，妨害其通行的權利，但念其犯後坦承犯案，且已和解，衡量洪女家境等情狀，判處拘役50天，最後，法官決定網開一面，認為洪女只是一時犯錯，經偵查、審問及判決後應知所警惕，無再犯之虞，宣告暫不執行刑罰，改處2年緩刑，已勵自新。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台88轎車逼車大貨車！警方說話了：罰6千到3萬6 扣照6個月
2024/06/08 18:11

台88轎車逼車大貨車！警方說話了：罰6千到3萬6 扣照6個月
台14線砂石車逼車！ 網紅「儒哥」怒控形同殺人 警方出手了
2024/06/29 17:19

台14線砂石車逼車！ 網紅「儒哥」怒控形同殺人 警方出手了

天逸集團實力備受肯定 獨獲＂最佳跨境金融領軍企業＂大獎
超車不成變逼車！高雄瑪莎拉蒂男亮開山刀 這下慘了
2024/07/09 11:51

超車不成變逼車！高雄瑪莎拉蒂男亮開山刀 這下慘了
單行道當賽道！3客運司機互相逼車、競速 通通涉公共危險送辦
2024/05/21 23:13

單行道當賽道！3客運司機互相逼車、競速 通通涉公共危險送辦

銘傳投入千萬經費 與華碩合作打造生成式 AI 校園
女駕駛國道遭逼車、丟雞蛋比中指 警調影像開罰送辦
2024/06/30 14:34

女駕駛國道遭逼車、丟雞蛋比中指 警調影像開罰送辦
（南投）網紅控台14線砂石車逼車 警開4罰單
2024/07/01 05:30

（南投）網紅控台14線砂石車逼車 警開4罰單
社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播