毆警判刑將解職入獄 北門農會總幹事洪明農：判決不公將提前退休

台南北門區農會第19屆總幹事洪明農，連任四屆總幹事任職約近15年。（記者楊金城攝）

2024/07/31 22:46

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北門農會總幹事洪明農毆警、罵警分局長14個「賊」字 判囚定讞

〔記者楊金城／台南報導〕台南市北門區2021年5月申設土石方資源堆置場，引起地方抗爭，北門區農會總幹事洪明農和民眾前往業者施工說明會抗議引發警民衝突，最高法院以強暴罪判洪8月，另妨害公務執行罪判刑6月，得易科罰金，三審定讞，連任4屆農會總幹事的洪明農面臨解職入獄，消息傳出地方震驚。洪明農將在明年1月16日屆齡65歲退休，他說，將先辦理提前退休，再跟律師商議有無最後司法救濟手段。

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洪明農今天（31日）對遭判刑8個月定讞，未獲緩刑，相當不服氣，直言說：「他為了地方公共利益，受民眾託負出面表達地方反對聲音，並未為了個人利益，如此判決對他很不公平。」

洪明農指出，上訴到二審時，和土方業者也已和解，不知道上訴到最高法院，官司同樣未逆轉。他從北門鄉長到農會總幹事，盡責任事為民眾謀福利，他也無前科，判他8個月徒刑，讓他不服。

洪明農曾任台南縣北門鄉鄉長，台南縣市合併升格的2010年12月25日卸任後，隨即獲得北門區農會理事會聘任為第16屆總幹事，此後再連任3屆總幹事，他本屆第19屆總幹事任期將在明年1月16日屆齡退休。

洪明農被判刑將入監，地方民眾聽聞後，也都為他叫屈，指最高法院判太重了。

依農會法規定，洪明農將被解職，由農會秘書代理總幹事職務，台南市農業局未來將呈報洪明農解職案由農業部核准同意。但因洪明農已決定提前退休，並無「解職」問題。

台南市農業局指出，依農業部訂定往年農會選舉慣例，第20屆基層農會代表選舉、理監事選舉、聘任總幹事，預估明年2、3月間舉行，確切選舉時程要到今年11、12月敲定。

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