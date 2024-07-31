北門農會總幹事洪明農毆警、罵警分局長14個「賊」字 判囚定讞

北門區農會總幹事洪明農（中）。（資料照）

2024/07/31 11:51

〔記者張文川／台北報導〕佳怡工程顧問公司在台南市北門區申設土石方資源堆置場，獲南市府同意，在地民眾組自救會反對，2021年5月10日北門農會總幹事洪明農與近百民眾前往現場要求停工，洪帶頭闖入場區不讓任何人離去，警方護送陳姓負責人離場時，洪竟趴上警車引擎蓋阻擋，以礦泉水瓶砸時任北門分駐所長陳裕勇的頭，再對時任學甲警分局長翁誌宏連續辱罵14個「賊」字侮辱之；法院一審、二審皆將洪依聚眾強暴罪判刑8月，另依妨害公務執行罪判處可易科罰金的6月徒刑（二審定讞）；最高法院駁回洪聚眾強暴罪部分的上訴，全案確定，須入獄。

判決指出，2021年5月10日晚間6時許，「北門錦湖里反土石方回收堆置場自救會」聯繫洪明農等人到場，眾人以身體或機車橫放於門口，阻礙工作人員與車輛進出；洪明農帶頭闖入場區，衝入貨櫃辦公室，強取施工許可等資料，脅迫業主須將混凝土車、怪手載走，否則不讓任何人離去。

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當晚9點佳怡公司陳姓負責人到場，自救會包圍人數愈來愈多，據報前來的學甲警分局長翁誌宏與陳討論後，為免眾人情緒失控而發生衝突，陳同意先拖走怪手及混凝土車以緩和情緒；但洪明農仍堅持應將貨櫃辦公室一併拖走，但陳無法接受，陷入僵局。

直至深夜11、12點，現場包圍人數已達70餘人，警方第一次舉牌無效，欲以人牆護送陳到警車上時，洪竟趴在警車引擎蓋上阻止警車行進；所長陳裕勇從後將洪抱住後退，洪高舉礦泉水瓶砸他頭大喊「不要碰我」，連續辱罵翁誌宏「…你賊、賊、賊」等14次。警方將他送辦，檢方起訴。

法院審理時，洪男否認犯行，辯稱是所長偷襲他，他只是將對方揮開，並未打對方，罵「賊」是要表達對警方處置方式的不滿，可受公評；台南地院認定洪男犯行明確，依聚集三人以上下手實施強暴罪判刑8月，另依犯妨害公務執行罪處刑6月，此部分得易科罰金。

洪上訴二審，台南高分院認為一審認定洪確實違法聚眾實施強暴並妨害公務執行，維持原判；聚眾強暴罪可上訴至三審，經洪男上訴，最高法院認定二審判決無誤，駁回上訴定讞。

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