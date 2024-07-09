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王俊力接掌北檢「嚴懲犯罪」 首要目標打詐、肅貪

在法務部長鄭銘謙（中）監交下，北檢代理檢察長蔡偉逸（左）將印信交給新任北檢檢察長王俊力（右）。（記者陳彩玲攝）

在法務部長鄭銘謙（中）監交下，北檢代理檢察長蔡偉逸（左）將印信交給新任北檢檢察長王俊力（右）。（記者陳彩玲攝）

2024/07/09 16:31

〔記者陳彩玲／台北報導〕法務部今舉辦卸、新任檢察長交接及宣誓典禮，由法務部長鄭銘謙親自主持，他期許新任檢察長善盡督導、嚴守法律程序，全力查緝詐欺、毒品、黑金等案件，並精進檢察官工作負擔，提升檢察效能。新任台北地檢署檢察長王俊力表示，未來將提供優質辦案環境，提升檢察士氣，讓檢察官有使命感，並嚴懲犯罪。

台北地檢署新任檢察長王俊力，曾任連江、澎湖、橋頭、桃園地檢署檢察長，也曾擔任法務部部檢察司司長，在調查局局長任內，帶領局內調查官全力反制中共滲透與認知作戰，偵辦竊取國安商業秘密及中企人才挖角等案件，有效維護國家安全；2022年九合一、2024年二合一選舉查察，績效卓著，辦案及領導能力深獲肯定。

王俊力致詞時表示，未來將以戰戰兢兢的心全力以赴，除提供檢察官優質辦案環境，提升檢察士氣，在行政事務上，也會全面了解檢察官辦案需求，讓檢察官有使命感，其次讓辦案精緻化，除落實程序正義及人權保障，也強化科技辦案；另嚴懲犯罪，包括民怨之首的詐欺、貪瀆、黑金等，將列為打擊重點目標，回應民眾期待。

另外，接任高雄高分檢署檢察長朱家崎，曾任一、二審檢察長、廉政署署長、行政執行署署長及法務部綜合規劃司司長、檢察司司長，實務及行政歷練豐富。鄭銘謙表示，相信朱必能在前任首長奠定的良好基礎上，繼續帶領及推動高雄高分檢署各項業務。

新派任台南高分檢署檢察長黃玉垣，曾任連江、台東、屏東、彰化地方檢察署檢察長，在法務部法制司司長任內全力辦理承接轉型正義部分業務，以及創新推動人權保障工作，成效良好，在行政執行署署長任內，帶領全國各行政執行機關，實現國家債權及兼顧弱勢義務人關懷，落實「公義與關懷」目標，工作態度積極認真，善於溝通協調。

新任台北地檢署檢察長王俊力。（記者陳彩玲攝）

新任台北地檢署檢察長王俊力。（記者陳彩玲攝）

新派任台南高分檢署檢察長黃玉垣。（記者陳彩玲攝）

新派任台南高分檢署檢察長黃玉垣。（記者陳彩玲攝）

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