北市警銷毀近百公斤三、四級毒品 宣示緝毒決心

警方前往焚化爐銷毀毒品。（記者王冠仁翻攝）

2024/07/31 10:20

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警局為落實建構無毒家園目標，積極查緝各類毒品犯罪，溯源阻斷供毒，在今年上半年執行第10波安居專案，成果為全國之首，半年度查獲各級毒品計2074件、2283人，展現高強度緝毒量能。台北市刑警大隊今天表示，為了展現警方緝毒決心，今年上半年裁罰沒入、近百公斤的三、四級毒品證物，已於昨天運往焚化爐全數銷毀，阻斷流入社會。

北市刑大指出，此次銷毀的毒品證物，以K他命及混合型新興毒品咖啡包為大宗，其中又以俗稱喵喵等摻有「卡西酮類」的成分最多。本次銷燬作業由刑警大隊毒品查緝中心執行證物清點、封緘，並派遣特勤中隊全程戒護，將所查扣三、四級毒品證物，於昨天送至木柵焚化廠進行銷毀。

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警方指出，這類新興毒品的施用人口以18至29歲最主，這類毒品會引發亢奮、幻覺，過量使用會產生心搏過速、四肢麻木僵硬，甚至誘發失控暴力行為，嚴重戕害民眾身心健康。

警方呼籲，現值暑假期間，警政署將各類新興毒品列為青春專案掃蕩重點，民眾切勿濫用「喵喵」、一粒眠及即將公告列為第三級毒品的「喪屍菸彈」等混合型新興毒品，並提醒家長若發現孩子有不明粉末即溶包裝或菸油（彈）等物品，應即向警方報案，以迅速追緝阻斷供毒，提供安全的成長環境，保護青少年安全。

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警方展示查扣的「喪屍菸彈」依托咪酯。（記者王冠仁翻攝）

警方前往焚化爐銷毀毒品。（記者王冠仁翻攝）

警方前往焚化爐銷毀毒品。（記者王冠仁翻攝）

警方前往焚化爐銷毀毒品。（記者王冠仁翻攝）

警方前往焚化爐銷毀毒品。（記者王冠仁翻攝）

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