毒犯、通緝犯同車拒檢撞警 警開1槍秒配合

倪、鄭2人在警方對空鳴槍後馬上受檢配合調查。（記者徐聖倫翻攝）

2024/07/28 15:27

〔記者徐聖倫／新北報導〕42歲倪姓男子昨晚間開車行經新北市新莊街頭，遇警方臨檢拒檢逃竄，在新莊區一路狂奔違規飆到桃園龜山，期間還試圖衝撞員警，直到警方對空鳴槍才就範。原來倪男車上還載著一個56歲鄭姓通緝犯，同時也被警方在車上搜出海洛因，警詢後將2人依法究辦。

據悉，倪男昨晚間11時許開車載著鄭男行經新莊區建國一路、後港一路口，而此處正好有警方設置的臨檢點，放眼望去全是警察，這時車上2人作賊心虛，轉彎改道行駛。眼尖的員警發現倪男車輛行跡詭異，於是追上前鳴笛示意其受檢，倪男不但不停反倒加速往桃園方向逃逸。

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倪男為甩掉警方追緝，一路闖紅燈、蛇行，各種違規盡出，警方這時也通報線上警力攔截圍捕，最終在桃園市龜山區萬壽路二段將其攔下。倪男眼見警方擋住去路，一度倒車衝撞現場員警，警方見狀即刻拔槍對空鳴1槍示警，倪、鄭2人才束手就擒。

警方細查，鄭男因涉毒品案被判刑15年，但他拒不報到被桃園地檢署發布通緝，且警方還在車上搜出海洛因0.68公克、K他命香菸1支，倪、鄭2人被帶回警所偵詢。

2人向警方供稱，因身上藏有違禁品，且鄭男也稱不想服刑，所以選擇逃逸。警詢後，依妨害公務、公共危險、毒品等罪嫌，將2人移送法辦，另也依「道路交通管理處罰條例」，對倪男各項違規開出罰單。

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警方扣回海洛因、K菸等違禁品。（記者徐聖倫翻攝）

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