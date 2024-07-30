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首頁　>　社會

利用「X」販毒！嘉義縣警方破獲販毒集團

犯罪集團郵寄毒品咖啡包。（警方提供）

犯罪集團郵寄毒品咖啡包。（警方提供）

2024/07/30 12:29

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣警察局刑事警察大隊發現，有販毒集團藉由社群平台「X」以「全台發貨隱私安全」、「哈們」等毒品術語，貼文販售毒品大麻花、大麻菸油牟利，並透過「毒郵包」方式製造斷點，避免直接與藥腳碰面，躲避追緝，警方成立專案小組調閱監視器影像鎖定犯嫌身分，報請檢察官指揮偵辦，日前陸續在新北、高雄等處執行搜索，拘提、傳喚販毒集團及相關藥腳共10餘人到案，依違反毒品危害防制條例移送法辦。

警方調查，黃姓主嫌於警方偵辦期間潛逃出國，警方日前發現他自柬埔寨入境回國，日前持拘票在機場大廳等候逮人，經追查後發現，黃嫌出國目的竟是從事境外詐欺機房，專門以「假檢警手法」詐騙中國民眾，年初還曾在桃園地區擔任詐欺取款車手，被稱為「斜槓罪犯」，警方也在各處查扣大麻煙油5支、大麻煙草38公克、安非他命20公克、愷他命9公克及吸食器等證物，全案移請嘉義地檢署偵辦，黃嫌為嘉義地院裁定羈押。

嘉義縣警察局長李權哲表示，為貫徹警政署「青春專案」及「社區警政再出發」工作，將持續加強對毒品情報的蒐集和打擊毒品犯罪的行動力度。

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警方查獲犯罪集團利用社群「X」販毒。（警方提供）

警方查獲犯罪集團利用社群「X」販毒。（警方提供）

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