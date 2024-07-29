張斗輝：毒品以安非他命危害最嚴重 新興毒品泛濫是警訊

關務署並表演緝毒犬訓練過程，並由法務部長鄭銘謙（左三）假扮持毒的「毒梟」。（記者歐素美攝）

2024/07/29 12:57

〔記者歐素美／台中報導〕調查局航業調查處台中站今天在關務署位於台中市后里的緝毒犬培訓中心召開記者會，宣布破獲跨國販毒集團，起獲市值逾21億、共525公斤安非他命及愷他命毒品，法務部長鄭銘謙到場，宣布讓台灣成為「無毒家園」的緝毒決心；台灣高等檢察署檢察長張斗輝則表示，毒品危害以安非他命最嚴重，這幾年在監毒品犯已從5成下降至4成，但新興毒品泛濫是警訊，呼籲相關單位一起努力，有效壓制毒品。

法務部長鄭銘謙在記者會中致詞表示，這次毒品主要由關務署台中關找到，非常了不起，再報請航調處，由台中地檢署、調查局、保三總隊、台中港務警察總隊、台中市警察局清水分局及移民署中區事務大隊等組成團隊，大家通力合作，終於抓到2名泰國首腦及台灣的蕭男，彰顯平時各單位聯繫非常密切，用數位監視及科技偵察的方式按圖索驥，抓到幕後首腦，是非常寶貴的成果。並強調，我們要拒毒於關外、截毒於關口、緝毒在境內，讓台灣成為無毒家園，守護國人健康

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台灣高等檢察署檢察長張斗輝表示，安非他命是目前所有毒品中危害最嚴重的，這幾年來，在大家的努力下，去年緝毒量是有史以來最高的，今年仍然繼續打擊毒品，緝毒是永無止盡，而且是一場不能輸的戰役，根據相關的統計，以往在監的受刑人，有一半左右是屬於毒品犯，經過這幾年大家共同努力，目前在監收容的受刑人毒品犯約4成左右，已有所下降，另外新生的毒品人口也下降4成多。

張斗輝說，新興毒品泛濫則是目前的警訊，包括彩虹煙或大麻等，危害國民健康，緝毒夥伴除對傳統毒品仍將繼續查緝外，對於新興毒品也絕對不手軟，大家一起努力，有效壓制毒品。此外，今天選在緝毒培訓基地召開記者會，主因許多緝毒案件藉由緝毒犬敏銳的嗅覺來進一步發現。

記者會中，關務署並表演緝毒犬訓練過程，並由法務部長鄭銘謙假扮持毒的「毒梟」，現場其他調查單位人員則是機場旅客，結果緝毒犬在一大批遊客中聞，很快就找到「毒梟」。

根據台灣高等檢察署統計，去年國內各級毒品查緝量總計18萬2691.6 公斤，以第三級毒品17萬9647.9公斤占98.3%居多數，主要為卡痛，查獲17萬5355.0公斤。

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台灣高等檢察署檢察長張斗輝表示，毒品以安非他命危害最嚴重，新興毒品泛濫是警訊。（記者歐素美攝）

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