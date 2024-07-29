青春專案全國籃球賽台東開打 警宣導青少年正當休閒、遠離犯罪

台東縣警察局長梁東山說明舉辦沙城盃春春專案全國籃球賽，是為鼓勵青少年從事正當休閒，遠離犯罪及避免淪為被害人。（記者黃明堂攝）

2024/07/29 12:48

〔記者黃明堂／台東報導〕為提倡青少年從事正當休閒活動，台東縣警察局辦理「第五屆沙城盃暨青春專案全國籃球錦標賽」，分別在縣立體育館、台東高中、台東高商、新生國中、豐田國中、新生國小等學校體育館舉行，今天舉行開幕式，警察局局長梁東山等人開球後展開各組激烈競賽。

開幕式在縣立體育館舉行，入口展示2部警用紅牌重機，吸引大小朋友排隊合影。接著由衛生局，還有警察局的刑事警察大隊、婦幼警察隊、交通警察隊、少年警察隊等單位所組成的「青春專案聯合宣導團」，在現場設攤，針對防制少年接觸新興毒品、幫派組織吸收少年與涉入校園暴力、少年淪為詐欺集團成員或擔任車手、兒少網路性私密影像犯罪與被害等易涉犯罪行為，以有獎徵答及遊戲等方式與民眾互動強化宣導效果。

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梁東山說，縣警察局與豐田國中共同承辦「豐中盃」暨青春專案全國籃球錦標賽已有11年，為將該賽事打造成全國性籃球比賽的規模及精緻性，在團隊協力用心經營下，於109年將名稱改為具有台東意象之「沙城盃」並擴大舉辦成為全國性籃球賽，期盼青少年暑假期間從事正當休閒活動，增加生活體驗，並藉由球賽中學習團隊精神及榮譽感，進而遠離犯罪。

縣警察局表示，參加選手限於學生，分為高男組、國男甲組、國男乙組、國男組、國女組及國小組等6個組別，共計53隊近1000位球員參加。

警察局進一步說明，暑期青春專案是警政年度重點工作，暑假期間青少年空閒時間增多，容易涉足不妥當場所，或是發生暴力、吸毒及網路犯罪等偏差行為，甚至容易成為犯罪被害人，透過青春專案活動強化青少年法治觀念及自我保護意識，防制偏差行為及被害發生，期待能全面性地保護青少年，度過健康、充實且快樂的暑期生活。

為提倡青少年從事正當休閒活動，台東縣警察局辦理「第五屆沙城盃暨青春專案全國籃球錦標賽」。（記者黃明堂攝）

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