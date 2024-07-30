有拜有保庇！ 澎湖開台天后宮贈澎縣警察局防詐水

澎湖開台天后宮首創先例，致贈澎湖縣政府警察局防詐水。（記者劉禹慶攝）

2024/07/30 17:52

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕有拜有保庇！澎湖開台天后宮首創歷史，自製4種媽祖防詐圖案礦泉水一萬箱，並經過淨化祈福儀式，首批1200箱保庇防詐水，今（30）日天在后宮廣場舉辦「保庇防詐水贈水儀式」，由主委蔡光明公開捐贈，澎湖縣政府警察局副局長薛錦孟代表接受贈水，並回贈感謝狀，感謝天后宮響應防詐政策。

面對日新月異的詐騙犯罪手法，政府已將防範詐騙列為當前施政重點，澎湖開台天后宮及澎湖縣政府警察局藉由「媽祖護佑守錢財，轉帳匯款必三思」聯名設計的理念，期透過跨機關合作與公私協力識詐宣導，於各類宣導場合分送保庇防詐水，以提升民眾識詐觀念及防詐意識。

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澎湖縣政府警察局表示，詐騙花招百百種，澎湖縣以「假投資詐欺」案件發生最多，「投資股票，匯款至私人帳戶或要求向幣商購買虛擬貨幣」、「名人開設投資群組，與你1對1諮詢」、「私設投資APP，建議投資標的狂飆狂漲」等都是常見的詐騙手法及話術，請民眾務必要小心，遇到相關訊息應提高警覺，可透過165反詐騙專線或110報案專線諮詢，並遵守反詐5不原則：「不接」陌生來電、「不聽」投資明牌、「不點」未知連結、「不傳」個人資料、「不信」可疑資訊，以免受騙上當。

蔡光明表示，澎湖開台天后宮防詐水，都經過神明保庇、過爐淨香，喝完之後就能頭腦清醒，不會掉入詐團的言語陷阱之中，媽祖保庇防詐水有4種圖案設計，預計贈送一萬箱，首批1200箱，未來將陸續致贈澎湖縣政府警察局。

澎湖開台天后宮防詐水有4種版本，將印製一萬箱分送民眾。（記者劉禹慶攝）

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