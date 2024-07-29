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法官蔡明宏被控猥褻女法官、女書記官案8/21將宣判

已被停職的法官蔡明宏，被控服務士院期間猥褻女法官、女書記官各一名，遭檢察官具體求刑2年2月，北院定8月21日宣判。（資料照）

已被停職的法官蔡明宏，被控服務士院期間猥褻女法官、女書記官各一名，遭檢察官具體求刑2年2月，北院定8月21日宣判。（資料照）

2024/07/29 14:32

〔記者溫于德／台北報導〕法官蔡明宏（已停職）被控任職士林地院期間強制猥褻一名女法官、一名女書記官，台北地院審理期間，檢察官請北院考量蔡假藉職務犯案而加重其刑，並具體求刑2年2月；據悉，全案已定8月21日上午宣判。

據指出，檢察官指蔡明宏曾為士院行政庭長，而行政庭長的地位、權利僅次於地院院長，面對需要聽令於蔡的院內女法官、女書記官，卻行強制猥褻犯行，故請北院對蔡加重其刑，同時具體求刑2年2月。至於蔡則一再否認犯行，並堅稱：「誣賴陷害別人的人，是會被上天懲罰的」。

全案源於署名「妳不孤單」的士院法官，去年6月在司法院的法官論壇發文表示，「蔡董（指蔡明宏）」開車載年輕女法官，將車開到偏僻處進行「不只一輪的噁心騷擾行為」。

後經士檢分案調查，蔡男前年11月間邀受害女法官至陽明山竹子湖一家餐廳用餐，女法官誤以為其他同事也會前往而答應；蔡男知道她不熟山路，餐畢將車開進人煙罕至的產業道路，稱頭暈須暫時休息，卻出手揉捏女法官後頸及肩膀。

女法官拒絕蔡碰觸身體，以丈夫找她為由哀求載她下山，蔡竟稱「好啦！再給我5分鐘」，用手揉捏對方臉頰，將右手放在被害人恥骨根部附近，順勢伸入大腿內側及隔褲摳碰私處。

蔡男另於2007年11月擔任士院行政庭長時，假借理由對一名女書記官表達感謝，邀其餐敘遭拒，竟挾行政庭長權勢強行開車載她去餐廳，飯後藉口士院辦活動須勘查路線，載被害人到偏僻的避車彎，雙手按摩對方肩膀和頸部，還從後熊抱、隔衣摸胸及強吻，甚至憑藉體格優勢把手伸進對方毛衣內，掀開貼身衣物吸吮胸部。

過程中，蔡男還將頭、臉埋入被害人的雙腿間，並稱：「再5分鐘就好。」當下已「上空」的女書記官，驚嚇到推開車門逃出，但礙於身處僻境、四下無人，無力獨自脫逃，且隨身物件仍在車內，只能在蔡男怒視下回到車上，才得以返回法院。

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