蒙古籍貨輪擱淺東港鎮海沙灘 海巡署繩梯救出8外籍船員

巴西亞號船上八名船員以繩梯接駁登岸。（海巡署提供）

2024/07/28 12:26

〔記者陳彥廷／屏東報導〕凱米颱風期間造成台南、高雄及屏東3地計有8艘貨輪擱淺，其中擱淺於東港鎮海沙灘的「BASIA巴西亞」貨輪，唯恐船身傾斜，昨天晚間進行救援，以繩梯及浮水繩將船上8名外國籍船員救援上岸安置。

據海巡署資料，截至7月28日8時，已成功救援6船59人；另2船29人安全無虞，等待後續處置；另因天候逐漸好轉，海巡署南部分署隨即派遣無人機實施海域偵巡，繼昨天派出1架次後今天規劃派遣2架次，針對台南及高雄擱淺貨輪周邊海域、岸際實施巡查，並協助監測是否有貨櫃漂流及漏油情形。

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據海委會資料，蒙古籍的雜貨船BASIA（巴西亞）號，重約2798噸，船上有存油柴油35噸、滑油500公升，於凱米颱風後受風浪影響，於7月25日發現擱淺於東港安檢所西南方0.5浬即鎮海沙灘岸際。

海巡署南部分署第五岸巡隊昨天晚間針對「BASIA巴西亞」貨輪船上2名緬甸籍及6名印尼籍展開行動，海巡人員採岸際接駁方式，以捲線式浮水繩及繩梯實施救援，並在昨晚9時28分左右，將船員全數救援登岸，並在移民署實施人別確認後，由船務公司協助送至旅館安置。

巴西亞號船上八名船員以繩梯接駁登岸。（海巡署提供）

巴西亞號船上八名船員以繩梯接駁登岸。（海巡署提供）

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