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凱米颱風釀6起貨輪擱淺沉船 福順輪9員生死不明

交通部李孟諺部長25日至航港局災害應變中心視導，聽取海事案件處置情形簡報。（圖由航港局提供）

交通部李孟諺部長25日至航港局災害應變中心視導，聽取海事案件處置情形簡報。（圖由航港局提供）

2024/07/25 14:20

〔記者蔡昀容／台北報導〕凱米颱風侵襲台灣，周邊海域風浪明顯增強，截至今（25）日中午12時，釀6起外籍貨輪海事案件，其中5艘擱淺貨輪之人員、船體均安，其中高雄港一港口西南方的坦尚尼亞籍貨輪「福順輪」沉沒，船上9名船員生死不明，但海象險惡，相關單位評估搜救。

據航港局資料，颱風襲台期間，最大陣風達11至13級，浪高達6米，又遇大潮期間，周邊海域船舶易遭強風吹襲接近岸際，造成6起擱淺海事案件，包括多哥籍「蘇菲亞」貨輪擱淺於安平港附近（距岸約1.88海浬）、印尼籍水泥專用船「伊莉安娜」輪擱淺於屏東下寮外海約0.63海浬、坦尚尼亞籍貨輪「新利輪」於高雄茄萣岸際擱淺、蒙古籍「巴西亞」貨輪、喀麥隆雜貨船「吉娜輪」擱淺於屏東東港岸際，以及坦尚尼亞籍「福順輪」貨輪於高雄港一港口西南方15海浬傾斜棄船。

交通部部長李孟諺今天中午前往航港局災害應變中心視察。航港局報告，5艘擱淺船舶人員、船體均安，油閥均已關閉，暫無油汙染風險，已發布航船布告，週知附近海域船舶注意安全。至於高雄港一港口西南方15海浬傾斜棄船之坦尚尼亞籍「福順輪」貨輪，船上有9名緬甸籍船員，因海象為猛浪，相關單位仍在評估如何搜救。

李孟諺指示，以確保人命安全及油污染防治為優先，後續掌握海氣象變化，把握轉好時機及早抽除殘油、拖救船舶，並定時會同相關單位召開應變會議處置各案。

航港局說，第一時間通報運安會、國搜中心、海巡署及海保署等單位，並成立應變小組，今天上午7時由局長葉協隆召開第一次應變會議；依目前掌握海象狀況，最快週日可能好轉，會及早做好準備，以用最短時間處置各案。

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