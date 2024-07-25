桃市各地鏡頭君單日瀏覽數暴增至68.5萬人次 石門水庫洩洪居冠

觀旅局提供「凱米颱風最新動態」YT頻道OBS服務，可同時在一畫面中，觀看多達16處即時影像畫面，滿足民眾需求。（觀旅局提供）

2024/07/25 14:15

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府觀光旅遊局在全市17處觀光據點，提供瀏覽桃園觀光即時影像，共計19處頻道，平常瀏覧人次約3到5萬人次左右，而凱米颱風來襲使得瀏覽人次暴增，21日僅3.3萬人次、22日4.9萬人次、23日就達到34.6萬人次，24日更高達68.5萬人次，今日截至下午1點也破30萬人次。

同時在線觀看人數最多的為桃機南跑道，其次為石門水庫、機場諾富特北跑道等，多數為觀看水情、風雨勢，水庫洩洪等；也有許多民眾線上看航班起降狀況；觀旅局提供「凱米颱風最新動態」YT頻道OBS服務，可同時在一畫面中，觀看多達16處即時影像畫面，滿足民眾需求，線上觀看數也相當踴躍。

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瀏覽人次是以Youtube平台中瀏覽人次為依據，除了國人瀏覽即時影像，境外瀏覽量也有攀升，依序為日本、美國、香港、馬來西亞、南韓、巴西等國家民眾。

凱米颱風期間瀏覽人次最多的為石門水庫，昨、今兩天就突破50萬人次，其次依序為桃園機場南跑道、大溪老街、桃機諾富特、永安漁港、小烏來寰宇平台、小烏來天空步道、虎頭山環保公園及三龜戲水。

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