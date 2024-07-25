為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

桃市各地鏡頭君單日瀏覽數暴增至68.5萬人次 石門水庫洩洪居冠

觀旅局提供「凱米颱風最新動態」YT頻道OBS服務，可同時在一畫面中，觀看多達16處即時影像畫面，滿足民眾需求。（觀旅局提供）

觀旅局提供「凱米颱風最新動態」YT頻道OBS服務，可同時在一畫面中，觀看多達16處即時影像畫面，滿足民眾需求。（觀旅局提供）

2024/07/25 14:15

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府觀光旅遊局在全市17處觀光據點，提供瀏覽桃園觀光即時影像，共計19處頻道，平常瀏覧人次約3到5萬人次左右，而凱米颱風來襲使得瀏覽人次暴增，21日僅3.3萬人次、22日4.9萬人次、23日就達到34.6萬人次，24日更高達68.5萬人次，今日截至下午1點也破30萬人次。

同時在線觀看人數最多的為桃機南跑道，其次為石門水庫、機場諾富特北跑道等，多數為觀看水情、風雨勢，水庫洩洪等；也有許多民眾線上看航班起降狀況；觀旅局提供「凱米颱風最新動態」YT頻道OBS服務，可同時在一畫面中，觀看多達16處即時影像畫面，滿足民眾需求，線上觀看數也相當踴躍。

瀏覽人次是以Youtube平台中瀏覽人次為依據，除了國人瀏覽即時影像，境外瀏覽量也有攀升，依序為日本、美國、香港、馬來西亞、南韓、巴西等國家民眾。

凱米颱風期間瀏覽人次最多的為石門水庫，昨、今兩天就突破50萬人次，其次依序為桃園機場南跑道、大溪老街、桃機諾富特、永安漁港、小烏來寰宇平台、小烏來天空步道、虎頭山環保公園及三龜戲水。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
雪上加霜！仁義潭水庫溢流 恐加劇八掌溪溢堤災情
2024/07/25 13:43

雪上加霜！仁義潭水庫溢流 恐加劇八掌溪溢堤災情
凱米「灌水」！南投水里溪成洪流 急調消波塊防掏空
2024/07/25 14:08

凱米「灌水」！南投水里溪成洪流 急調消波塊防掏空

支持育兒不停止！桃園好孕專車再升級 「一生好運卡」專屬優惠
桃機即時影像上線 每天10萬人次看
2023/12/12 05:30

桃機即時影像上線 每天10萬人次看
凱米襲台快閃！交通及活動異動、景點關閉一次看（不斷更新）
2024/07/25 15:05

凱米襲台快閃！交通及活動異動、景點關閉一次看（不斷更新）

60歲男星徒手攀高崖 驚爆：竟天天吃這藥
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播