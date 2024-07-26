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貨輪擱淺大鵬灣風景區 長浪不斷海巡驅離觀看民眾

喀麥隆籍吉娜（GINAN）貨輪，在大鵬灣國家風景區岸邊擱淺。（記者陳彥廷攝）

喀麥隆籍吉娜（GINAN）貨輪，在大鵬灣國家風景區岸邊擱淺。（記者陳彥廷攝）

2024/07/26 17:51

〔記者陳彥廷／屏東報導〕強颱凱米造成3艘貨輪擱淺屏東海岸，有兩艘在東港外海動彈不得，另一艘喀麥隆籍吉娜（GINAN）貨輪，救擱淺在大鵬灣國家風景區的青洲遊憩區岸際，今天仍不時下起大雨，海上長浪不斷，卻吸引不少「觀光客」來觀看，岸巡人員見狀，立即要求民眾離去。

擱淺在屏東縣外海共計3艘貨輪，由北到南分別為東港鎮海公園外海的蒙古籍巴西亞（BASIA）、大鵬灣青洲遊憩區岸際的喀麥隆籍吉娜（GINAN）2艘，還有枋山外海印尼籍伊莉安娜（IRIANA）1艘，現人船均安，船體至今尚無破損情形。

據海洋委員會推測，屏東的3艘貨輪皆僅距離0.1海里，等同就在海灘上，如此龐大的貨輪擱淺在國家風景區內，連日來吸引不少民眾前來觀賞，尤其青州遊憩區本來就屬觀光景點。

今天屏東不斷下起間歇雨勢，海面更是長浪一波波，青州遊憩區雖然是觀光地點，但今天的海象及天候並不適合遊憩，海巡人員見有人近距離拍照後仍逗留，上前要求過於靠近的民眾離去。

海巡人員說，雖然陸警已經解除，但海面長浪不斷，海域岸際禁制區仍未解除，紅旗依舊插在沙灘，若民眾過於靠近，就會要求離去。

大鵬灣國家風景區青洲遊憩區湧入不少「觀光客」。（記者陳彥廷攝）

大鵬灣國家風景區青洲遊憩區湧入不少「觀光客」。（記者陳彥廷攝）

岸巡人員要求民眾離去。（記者陳彥廷攝）

岸巡人員要求民眾離去。（記者陳彥廷攝）

今天屏東不斷下起間歇雨勢，海面更是長浪一波波。（記者陳彥廷攝）

今天屏東不斷下起間歇雨勢，海面更是長浪一波波。（記者陳彥廷攝）

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