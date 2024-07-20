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斜槓女廚淪車手9天跑10單海削千萬 新北警逮人起出全套詐騙工具

新北市一名斜槓女廚師加入詐團當取款車手，詐騙一名司機240萬元積蓄。（記者吳仁捷翻攝）

新北市一名斜槓女廚師加入詐團當取款車手，詐騙一名司機240萬元積蓄。（記者吳仁捷翻攝）

2024/07/20 14:00

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市一名陳姓女廚師暑假加入詐團擔任取款車手，9天內連接10單，跑遍雙北、宜花等地，向被害人收取上千萬元詐騙款項，鶯歌一名周姓司機加入詐團投資群組，遭騙走240萬元積蓄，周男配合警方，約出詐團車手在超商面交，逮獲陳女，起出證件、印章、收據等全套詐騙工具，警方將她送辦，續追幕後集團。

據了解，42歲周姓司機7月初點擊臉書「春哥投資日誌」廣告，加入一個Line投資群組，詐團指引他下載投資股票APP，周男落入詐團圈套，詐團為取信周男，期間讓他出金4次，讓周男誤認財神爺降臨，嘗到甜頭分得14萬9千元紅利，他一共面交4次，交給對方240萬元，直到想向親友借錢繼續加碼，親友提醒落入詐騙圈套，他才連忙報警。

警方17日獲報，勸周男配合警方辦案，告知詐團要加碼300萬元投資，雙方約在鶯歌超商取款；18日下午，該名女廚接到指令到場收錢，但她剛拿到周男交付300萬元，就被一旁埋伏員警上銬逮捕。

陳姓女廚師辯稱，她大學畢業後在私人餐廳當廚師，因想賺快錢，加入詐團當取款車手，她從8日到16日9天在北台灣狂接10單，被害人遍及台北市萬華、新北新店、永和、中和、樹林、鶯歌等區、宜蘭、花蓮等處，海削上千萬元，而她每接一單可獲得3%，約3000元酬勞，即使空單也有1000元收入，另還有績效獎金及車馬費等，警方從她手機，查出她一天最多賺取上萬元酬勞。

她辯稱，騙來鉅款都放到詐團指定車輛車輪下，員警在她身上查扣工作用手機、工作證、收款收據及印章，將她依加重詐欺罪移送偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

新北市一名斜槓女廚師加入詐團當取款車手，詐騙一名司機240萬元積蓄，被警方逮獲送辦，起出全套詐騙犯案工具。（記者吳仁捷翻攝）

新北市一名斜槓女廚師加入詐團當取款車手，詐騙一名司機240萬元積蓄，被警方逮獲送辦，起出全套詐騙犯案工具。（記者吳仁捷翻攝）

新北市一名斜槓女廚師加入詐團當取款車手，詐騙一名司機240萬元積蓄，被警方逮獲送辦。（記者吳仁捷翻攝）

新北市一名斜槓女廚師加入詐團當取款車手，詐騙一名司機240萬元積蓄，被警方逮獲送辦。（記者吳仁捷翻攝）

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