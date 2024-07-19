為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

澎湖租車行飼養犬隻咬傷人 「狗繫繩」法官判業者免賠

馬公市石泉租車行，被配合民宿業者控告犬隻咬人。（記者劉禹慶攝）

馬公市石泉租車行，被配合民宿業者控告犬隻咬人。（記者劉禹慶攝）

2024/07/19 14:28

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕民宿業者帶客戶前往馬公石泉租車行租車，遭車行內土狗咬傷，民宿業者憤而向澎湖地檢署提出過失傷害訴訟，並附帶民事求償，經澎湖地檢署提起公訴，由澎湖地方法院進行審理，案情出現大翻轉，法官以土狗繫繩為由判決租車行無罪且免賠。

提出告訴民宿業者主張，去年7月7日上午10時許，帶領客戶前往租用汽車，車行飼養的土狗隨即衝出攻擊甫下車民宿業者，造成其受有左下肢開放性撕裂傷5處、右下肢開放性撕裂傷2處之傷害；案經民宿業者訴請偵辦，並提出附帶民事求償，求償醫療費用3875元、薪資損失3萬元、配偶請假照顧原告造成薪資損失4萬6000元、民宿之營業損失4萬5160元、精神賠償5萬元、醫美除疤費用6萬5440元等。

澎湖地方法院受理後，認為案發當日民宿業者和其配偶、客人前往租車行時，屋內無人，業者一邊打電話聯絡，一邊往車行裡面的窗戶走進去，快走到窗戶時，一隻繫繩土狗突然衝出來咬人，犬隻以鍊繩繫於車行背對大門口之左側最內部，業者自行前往車行面對大門最內之窗戶途中，才會被犬隻攻擊。

另外，租車行將機車放在車行內，汽車停在外面，而民宿業者既然是要租汽車，在現場發現無人，且已聯繫車行老闆後，知曉車行確實無人在之情況下，自應於門口處或門外等候，等老闆或其他車行工作人員出面再行入內接洽，不應擅自在放置機車的車行內部行動，遑論任意走向車行內部之窗戶處而非走向另一側之桌子處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
西嶼港區曳船道變下海便道？ 車輛擅入卻無法可管
2023/08/11 13:05

西嶼港區曳船道變下海便道？ 車輛擅入卻無法可管
假意開租車行騙友人買車 他又貸款拿現金花用被起訴
2024/06/07 14:18

假意開租車行騙友人買車 他又貸款拿現金花用被起訴

純喫茶寵粉撒百萬獎 即刮即抽送豪華郵輪行
澳洲女遭自家2羅威那犬攻擊 鄰居嚇傻：只能看著她被咬
2023/09/19 06:38

澳洲女遭自家2羅威那犬攻擊 鄰居嚇傻：只能看著她被咬
《貼星萌寵》游書庭認養鸚鵡界破壞王 遇愛鳥出走心好累
2024/01/23 05:30

《貼星萌寵》游書庭認養鸚鵡界破壞王 遇愛鳥出走心好累

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
打獵慘遭老虎咬死！男身上布滿爪痕 左腿失蹤
2023/10/05 20:49

打獵慘遭老虎咬死！男身上布滿爪痕 左腿失蹤
社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播