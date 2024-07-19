澎湖租車行飼養犬隻咬傷人 「狗繫繩」法官判業者免賠

馬公市石泉租車行，被配合民宿業者控告犬隻咬人。（記者劉禹慶攝）

2024/07/19 14:28

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕民宿業者帶客戶前往馬公石泉租車行租車，遭車行內土狗咬傷，民宿業者憤而向澎湖地檢署提出過失傷害訴訟，並附帶民事求償，經澎湖地檢署提起公訴，由澎湖地方法院進行審理，案情出現大翻轉，法官以土狗繫繩為由判決租車行無罪且免賠。

提出告訴民宿業者主張，去年7月7日上午10時許，帶領客戶前往租用汽車，車行飼養的土狗隨即衝出攻擊甫下車民宿業者，造成其受有左下肢開放性撕裂傷5處、右下肢開放性撕裂傷2處之傷害；案經民宿業者訴請偵辦，並提出附帶民事求償，求償醫療費用3875元、薪資損失3萬元、配偶請假照顧原告造成薪資損失4萬6000元、民宿之營業損失4萬5160元、精神賠償5萬元、醫美除疤費用6萬5440元等。

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澎湖地方法院受理後，認為案發當日民宿業者和其配偶、客人前往租車行時，屋內無人，業者一邊打電話聯絡，一邊往車行裡面的窗戶走進去，快走到窗戶時，一隻繫繩土狗突然衝出來咬人，犬隻以鍊繩繫於車行背對大門口之左側最內部，業者自行前往車行面對大門最內之窗戶途中，才會被犬隻攻擊。

另外，租車行將機車放在車行內，汽車停在外面，而民宿業者既然是要租汽車，在現場發現無人，且已聯繫車行老闆後，知曉車行確實無人在之情況下，自應於門口處或門外等候，等老闆或其他車行工作人員出面再行入內接洽，不應擅自在放置機車的車行內部行動，遑論任意走向車行內部之窗戶處而非走向另一側之桌子處。

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