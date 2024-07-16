台中桌遊館涉賭被查死灰復燃 市府祭斷水斷電

台中北區桌遊館涉經營麻將賭場，警方二度上門查緝。（警方提供）

2024/07/16 13:07

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區一間桌遊館「掛羊頭賣狗肉」經營職業賭場，公然擺放10桌電動麻將桌供賭客聚賭，警方二度查緝後竟又死灰復燃，近期市警局會同市府相關單位展鐵腕，運用「第三方警政」聯合稽查取締，祭出斷水斷電等處分，讓業者知道警方打擊非法不手軟的決心。

這間位在北區三民路段巷弄內的桌遊館，以休閒活動場館業向市府經發局取得執照後，前年11月份開始營業，為避免桌遊館滋生賭博淪為犯罪場所，轄區第二分局自營業之初便列為臨檢場所密切監控，掌握涉賭情資後蒐證發現，該桌遊館提供場地、10張電動麻將桌，供賭客從事賭博。

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以玩1分鐘收費1.5元、不計時300元等方式向每位賭客收費牟利，而賭客如三缺一「欠咖」，店家標榜「麻將不會搓、朋友不會多」，還會主動協助幫「湊桌」，吸引賭客前往消費試試手氣，警方1月29日見時機成熟查緝，一舉查獲店員及賭客，並查扣賭資、籌碼（撲克牌）、麻將、牌尺、電動麻將桌等證物。

而該桌遊館被查緝後仍持續營業，二分局5月9日二度查緝到案，再度通知劉姓負責人（27歲）到案說明，詢後同樣依賭博罪嫌將負責人、店員及10餘名賭客移送法辦，並一併查報給市府主管機關，對違法業者實施裁罰及相關行政處分，讓違法業者無所遁形。

未料警方日前發現該桌遊館仍繼續營業，為遏止非法歪風，市政府及警察局展現鐵腕執法決心，本月9日會同第二分局、經發局、台水及台電等單位，運用「第三方警政」聯合稽查取締，執行斷水斷電等處分，警方表示，所謂「第三方警政」係就轄內「易滋生犯罪」及「其他有治安顧慮」營業場所，由警方結合各局處針對行政不法違規，執行罰鍰、停業、歇業、撤照等行政措施，藉以達成預防犯罪的目的。

第二分局長周俊銘表示，任何以合法掩飾非法等方式，變相從事賭博行為業者，警察絕對嚴加清查取締，並依規定報請市府主管機關對非法營業處所實撤銷營業登記、勒令停業及斷水斷電等行政處分，不容許業者鑽法律漏洞，挑戰警察維護治安決心。

桌遊館被二度查緝後仍持續營業，「第三方警政」聯合稽查取締。（警方提供）

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