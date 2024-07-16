為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

台中桌遊館涉賭被查死灰復燃 市府祭斷水斷電

台中北區桌遊館涉經營麻將賭場，警方二度上門查緝。（警方提供）

台中北區桌遊館涉經營麻將賭場，警方二度上門查緝。（警方提供）

2024/07/16 13:07

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區一間桌遊館「掛羊頭賣狗肉」經營職業賭場，公然擺放10桌電動麻將桌供賭客聚賭，警方二度查緝後竟又死灰復燃，近期市警局會同市府相關單位展鐵腕，運用「第三方警政」聯合稽查取締，祭出斷水斷電等處分，讓業者知道警方打擊非法不手軟的決心。

這間位在北區三民路段巷弄內的桌遊館，以休閒活動場館業向市府經發局取得執照後，前年11月份開始營業，為避免桌遊館滋生賭博淪為犯罪場所，轄區第二分局自營業之初便列為臨檢場所密切監控，掌握涉賭情資後蒐證發現，該桌遊館提供場地、10張電動麻將桌，供賭客從事賭博。

以玩1分鐘收費1.5元、不計時300元等方式向每位賭客收費牟利，而賭客如三缺一「欠咖」，店家標榜「麻將不會搓、朋友不會多」，還會主動協助幫「湊桌」，吸引賭客前往消費試試手氣，警方1月29日見時機成熟查緝，一舉查獲店員及賭客，並查扣賭資、籌碼（撲克牌）、麻將、牌尺、電動麻將桌等證物。

而該桌遊館被查緝後仍持續營業，二分局5月9日二度查緝到案，再度通知劉姓負責人（27歲）到案說明，詢後同樣依賭博罪嫌將負責人、店員及10餘名賭客移送法辦，並一併查報給市府主管機關，對違法業者實施裁罰及相關行政處分，讓違法業者無所遁形。

未料警方日前發現該桌遊館仍繼續營業，為遏止非法歪風，市政府及警察局展現鐵腕執法決心，本月9日會同第二分局、經發局、台水及台電等單位，運用「第三方警政」聯合稽查取締，執行斷水斷電等處分，警方表示，所謂「第三方警政」係就轄內「易滋生犯罪」及「其他有治安顧慮」營業場所，由警方結合各局處針對行政不法違規，執行罰鍰、停業、歇業、撤照等行政措施，藉以達成預防犯罪的目的。

第二分局長周俊銘表示，任何以合法掩飾非法等方式，變相從事賭博行為業者，警察絕對嚴加清查取締，並依規定報請市府主管機關對非法營業處所實撤銷營業登記、勒令停業及斷水斷電等行政處分，不容許業者鑽法律漏洞，挑戰警察維護治安決心。

桌遊館被二度查緝後仍持續營業，「第三方警政」聯合稽查取締。（警方提供）

桌遊館被二度查緝後仍持續營業，「第三方警政」聯合稽查取締。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「滴妹」男友經營千萬賭場被抄 昔合照挖出喊：為你驕傲
2024/06/19 10:54

「滴妹」男友經營千萬賭場被抄 昔合照挖出喊：為你驕傲
北市警搜索東區賭場、招待所查獲毒品 赫見藝人陳零九也在
2024/06/02 16:09

北市警搜索東區賭場、招待所查獲毒品 赫見藝人陳零九也在

蛋黃中的蛋黃 漢神巨蛋商圈輕豪宅夯
電腦零件盤商變天九牌賭場 19歲員工下班化身負責人
2024/02/25 16:16

電腦零件盤商變天九牌賭場 19歲員工下班化身負責人
桃警「雷霆除暴」 龍潭透天厝破獲天九牌地下賭場
2024/05/11 11:58

桃警「雷霆除暴」 龍潭透天厝破獲天九牌地下賭場
麻將競技協會藏賭被逮 基檢起訴負責人、員工
2024/06/11 12:12

麻將競技協會藏賭被逮 基檢起訴負責人、員工
北市東區商業大樓藏撲克賭場 主打美女荷官發牌逮51人
2024/06/02 12:41

北市東區商業大樓藏撲克賭場 主打美女荷官發牌逮51人
高雄透天厝成職業賭場 玩「象棋肉龜」18人被逮
2024/03/30 08:44

高雄透天厝成職業賭場 玩「象棋肉龜」18人被逮
社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播