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北市東區商業大樓藏撲克賭場 主打美女荷官發牌逮51人

陳嫌以撲克協會名義開設賭場，並主打美女荷官發牌，藉此吸引年輕賭客，警方於昨天凌晨上門查緝。（記者陸運鋒翻攝）

陳嫌以撲克協會名義開設賭場，並主打美女荷官發牌，藉此吸引年輕賭客，警方於昨天凌晨上門查緝。（記者陸運鋒翻攝）

2024/06/02 12:41

〔記者陸運鋒／台北報導〕陳姓男子涉嫌假藉以撲克協會名義，在台北市東區商業大樓開設賭場，還主打美女荷官發牌吸引年輕賭客，大安警分局接獲線報進行蒐證後，於昨天持搜索票進入，當場查獲陳嫌、女荷官、賭客及關係人共51人，以及95萬餘元現金等證物，並在3人身上搜出毒品，詢後移送偵辦。

警方調查，48歲陳姓負責人從上個月開始，在忠孝東路四段SOGO旁商辦大樓，開設德州撲克賭場及招待所，以撲克協會名義招募會員規避查緝，還主打美女荷官發牌，藉此吸引20歲至35歲之間的年輕賭客，警方掌握情資後多日探訪、蒐證，發現該賭場人潮絡繹不決。

據了解，警方見時機成熟後，在昨天凌晨持搜索票上門，查獲陳姓負責人、戴姓、郭姓等5名女荷官、工作人員3人、賭客35人及關係人6人，扣得抽頭金95萬餘元、記帳本、點鈔機、撲克牌及籌碼等證物，此外，其中2名賭客及招待所內的鄭男，分別在身上搜出大麻電子煙及毒品哈密瓜碇，共51人被帶回偵辦。

據查，該賭場採會員制，每人繳交3400元或6600元的報名費後，扣除400或600元抽頭金，再以1比10兌換籌碼，2個小時後可至櫃檯換取現金，而賭客平均維持在30人左右，利潤相當可觀。

警詢時，陳嫌矢口否認開設賭場，僅以競賽、益智遊戲等理由避重就輕，但由於賭客指證歷歷，警方詢後，將陳嫌、荷官、工作人員、賭客共45人，分別依賭博、毒品危害防制條例、社會秩序維護法等罪嫌移送偵辦。

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警方查扣抽頭金95萬餘元、記帳本、點鈔機、撲克牌及籌碼等證物。（記者陸運鋒翻攝）

警方查扣抽頭金95萬餘元、記帳本、點鈔機、撲克牌及籌碼等證物。（記者陸運鋒翻攝）

警方在賭客身上查獲毒品哈密瓜碇。（記者陸運鋒翻攝）

警方在賭客身上查獲毒品哈密瓜碇。（記者陸運鋒翻攝）

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