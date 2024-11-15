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    首頁　>　社會

    士林院檢歡慶成立40週年 院長、檢察長感謝社會成全

    士林院檢今天舉辦成立40週年慶祝活動，左三為士院院長彭幸鳴、左六為士檢檢察長顏迺偉。（士院提供）

    士林院檢今天舉辦成立40週年慶祝活動，左三為士院院長彭幸鳴、左六為士檢檢察長顏迺偉。（士院提供）

    2024/11/15 20:53

    〔記者溫于德／台北報導〕士林院檢今天舉辦成立40週年慶祝活動，院長彭幸鳴 、檢察長顏迺偉感謝每位同仁在崗位上的付出，也感謝同仁父母親與長輩的栽培，以及另一半與子女的照顧、包容，更感謝社會的成全，院、檢才得以兢兢業業的完成司法任務。

    今天出席活動還包括司法院代理院長謝銘洋、法務部部長鄭銘謙、數位發展部部長黃彥男、全律會理事長尤美女等人。

    謝銘洋表示，士林院、檢「士子如林」，是司法人才的搖籃，並細數包括士院於今年3月剛辦理勞動調解國際研討會等活動，以及士院在訴訟外紛爭解決的調解環境精進與成效，值得分享與複製。

    活動中，黃彥男就「用數位發展驅動司法新未來」進行主題演講，日本智慧財產高等法院前院長大鷹一郎律師則獲邀就「人工智慧應用於司法之發展與實踐」發表演講；另士院法官葉伊馨、北一女弦樂社分別以鋼琴、弦樂合奏進行表演。

    活動最後，由今年正逢40歲的法官、檢察官同仁們，共同拉開彩色氣球，並與全部同仁合唱生日快樂歌。

    士林院檢今天舉辦成立40週年慶祝活動，圖為士院法官葉伊馨。（士院提供）

    士林院檢今天舉辦成立40週年慶祝活動，圖為士院法官葉伊馨。（士院提供）

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