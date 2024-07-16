代價好大！男為釣魚破壞鐵絲網 挨罰10萬

台中港。示意圖（資料照）

2024/07/16 10:17

〔記者溫于德／台北報導〕釣客「阿土」（化名）被抓包破壞台中龍井區一處受到管制的鐵絲網，以便進入台中港碼頭鄰近堤岸垂釣，後被交通部航港局依商港法開罰10萬元。台北高等行政法院地方行政訴訟庭認為這個開罰沒有問題，對提告請求撤罰的阿土判決敗訴；可上訴。

去年6月7日阿土被警政署台中港務警察總隊當場發現，破壞龍井區的鐵絲網後，擅闖台中港管制區，後由交通部航港局依商港法規定對阿土開罰10萬元。

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但阿土否認破壞鐵絲網，稱是多年來釣客口耳相傳騎機車進出、前往台中港碼頭鄰近堤岸垂釣的既存道路；況且他聽說警方會開的罰鍰是600元至3000元，前往釣場所經過路線也沒有相關警示標語，故不該對他重罰10萬元，提告請求撤銷。

交通部航港局解釋，有相關職務報告、照片、紀錄表等證據，可證明阿土破壞鐵絲網被警方查獲；再依警員職務報告可知，阿土確實未經申請獲核發「台中港管制區通行證」，就進入管制區外圍所設置的鐵絲網並破洞進入，已違反商港法的規定，被開罰10萬元沒有問題。

法院認為，管制區周圍均設有實體圍籬，並設置「商港管制區禁止跨越」、「擅闖管制區者依商港法第35條規定，處新臺幣10萬元以上50萬元以下罰鍰」文字的告示牌；阿土是具有一般合理智識之人，對於相關告示牌難以推諉不知情。

再者，進入商港管制區內的人員及車輛，均應申請相關通行證，並接受港務警察的檢查；阿土既然未經受檢、也未取得通行證，又明知或可得而知事發地點屬於商港管制區，仍貿然進入台中港管制區，就該被商港法依開罰。

也就是說，即使阿土說自己沒有破壞鐵絲網、只有徒步通過鐵網擅闖台中港管制區，法院仍依商港法規定認定他應該挨罰10萬元，決定判他敗訴。

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