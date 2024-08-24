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    首頁　>　社會

    蘆洲兒童公園遭屁孩噴不雅圖 公所要求負責修繕

    蘆洲區大地兒童公園遊樂設施遭3名少年噴漆破壞設施，甚至出現疑比中指圖案。（擷取自我是蘆洲人 LoveLuzhou臉書粉專）

    蘆洲區大地兒童公園遊樂設施遭3名少年噴漆破壞設施，甚至出現疑比中指圖案。（擷取自我是蘆洲人 LoveLuzhou臉書粉專）

    2024/08/24 19:18

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市蘆洲區大地兒童公園遊樂設施，日前遭人噴漆破壞，警方查出3名少年涉嫌於凌晨在滑梯間塗鴉，甚至出現疑比中指圖案，警方已製作偏差行為勸導單，並通報教育局校安室。

    針對大地兒童公園遭人噴漆塗鴉事件，蘆洲區公所指出，已進行初步清理工作，公園環境目前大致恢復，但由於部分顏料已滲透進設施表面，仍需多次嘗試進行進一步的清理及修復。目前公所已與涉案人家長進行協商，研究如何復舊及維護公園環境，確保能徹底修復受損設施。

    蘆洲區公所表示，由於涉案者為未成年人，公所考量到社會和諧與教育的立場，暫時不提告，但仍將持續要求家長及涉案人負責後續的復舊工作，以確保公園設施能夠回復原狀，並維護社區公共設施的完整性。

    市議員顏蔚慈認為，兒童公園是鄰里共同休憩空間，平常很多孩童玩耍，家長看到設施遭破壞難免會擔心周遭治安。公所第一時間已派員清理，經過這次事件，希望當事同學能記取教訓，而未來學校也應加強教育輔導，呼籲大家要發揮公德心，共同維護環境，也請市民不要模仿，以免誤觸法網。

    蘆洲區大地兒童公園遊樂設施遭3名少年於滑梯間塗鴉，公所已初步清除。（記者羅國嘉攝）

    蘆洲區大地兒童公園遊樂設施遭3名少年於滑梯間塗鴉，公所已初步清除。（記者羅國嘉攝）

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