飛來橫禍！民眾彰化星光大橋下運動 慘遭掉落酒瓶擊中縫5針

彰化東彰路星光大橋下設有籃球場，民眾反應遭橋上掉落物品擊中，送醫縫了5針，驚呼真可怕。（記者陳冠備攝）

2024/07/11 21:53

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣永靖鄉東彰路上星光大橋，橋下設有籃球場等運動空間，近日有民眾運動時，竟遭橋上掉落的酒瓶擊中頭部，緊急送醫縫合5針，驚呼「真恐怖」。永靖鄉鄉長魏碩衛表示，該橋雙向車道中間留有約2.5公尺空隙，研判是用路人缺乏公德心，隨意丟棄空酒瓶等垃圾才導致意外，已研議增設遮雨棚，防止異物再掉落。

東彰路上的星光大橋為雙塔脊背橋四車道橋樑，主要用來橫跨台鐵西部幹線軌道，因橋下空間寬廣，永靖鄉公所規劃興建籃球場、學步車公園等設施，不過偶有橋下運動民眾，被橋上掉落物品砸傷，讓當地民眾不禁在橋墩寫下「雙橋中間下方請勿行走運動，偶有異物從天而降非常危險」等大字提醒注意。

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已經不是第一次了！魏碩衛表示，星光大橋下常有民眾來運動，不過橋面中間縫隙過大，約有2.5尺寬，以致偶有物品掉落，日前就發生過數次民眾被砸傷意外，有民眾因此縫了2針，對此公所曾於去年7月向縣府提出計畫書改善，在橋樑中間處增設雨遮等保護措施，未料來不及設置，就又發生意外。魏碩衛也說，已派人前往傷者家慰問，後續將加快改善計畫。

記者前往星光大橋調查，雙橋橫跨台鐵軌道上方蓋有水泥平台，但球場跟學步車公園上方就沒有，若民眾跑到水泥平台，就可輕易朝下方球場丟擲物品惡作劇。

警方表示，接獲劉姓民眾來電，三日晚間八時左右，其女兒在星光大橋運動時，遭橋上掉落異物擊中受傷，經查橋下周邊監視器，事發時並未發現有異物從橋上掉落，但現場光線微弱，警方將再調閱周邊監視器追查，是否有人為惡作劇之嫌。

橋墩有人題字提醒注意安全。（記者陳冠備攝）

東彰路上的星光大橋為雙塔脊背橋四車道橋樑。（記者陳冠備攝）

永靖鄉鄉長魏碩衛（右）表示，星光大橋雙向車道中間留有約2.5公尺空隙，研判用路人缺乏公德心，隨意丟棄空酒瓶導致意外。（記者陳冠備攝）

星光大橋橋面上有一空間，若有不肖民眾惡作劇，朝橋下丟擲物品，就容易發生受傷。（記者陳冠備攝）

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