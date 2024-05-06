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國道驚見紗窗掉落！轎車閃避失控撞護欄 波及砂石車

國道2號出現紗窗掉落物，白色本田Fit轎車緊急變換車道閃避。（圖取自臉書爆料公社）

國道2號出現紗窗掉落物，白色本田Fit轎車緊急變換車道閃避。（圖取自臉書爆料公社）

2024/05/06 12:47

〔記者余瑞仁／桃園報導〕國道2號高速公路東向6.8公里桃園市大竹路段，昨（4）日上午10點11分發生一輛本田Fit轎車行進時，前方突然出現紗窗掉落物，轎車駕駛見狀變換車道閃避時失控撞擊外側護欄，還波及後方營業半聯結砂石車，有網友將影像po在臉書社團爆料公社，引來留言驚呼：「真倒楣！」所幸轎車與砂石車駕駛均未受傷。

國道警察表示，正調閱相關監視影像追查掉落紗窗車輛，追究肇事責任。

國道警察第一大隊表示，這起閃避掉落物事故的本田轎車36歲戴姓駕駛，當時駕車行駛在國道2號東向6.8公里大竹路段出口專用道，突然發現前方有掉落物，緊急變換車道閃避，失控自撞外側護欄，波及後方行駛於輔助外側車道的營業半聯結砂石車，所幸無人受傷，雙方駕駛人酒測值均為0，警方將調閱相關監視影像追查掉落紗窗車輛，詳細的肇事原因待警方進一步釐清。

國道警察呼籲用路人，行駛國道遇到掉落物不要大動作閃避，若來不及閃避應放慢速度，撞到掉落物後不要直接停在車道上，將車輛停到路肩安全處所並擺放故障標誌，再撥打電話報案，車輛如果可以移動，可就近至各國道警察單位報案；也籲請車輛裝載貨物務必綑紮牢固，避免因貨物掉落釀成意外傷及無辜，更要負起民刑事責任。

國道2號出現紗窗掉落物，白色本田Fit轎車緊急變換車道閃避，失控撞擊路肩護欄。（圖取自臉書爆料公社）

國道2號出現紗窗掉落物，白色本田Fit轎車緊急變換車道閃避，失控撞擊路肩護欄。（圖取自臉書爆料公社）

閃避紗窗掉落物而撞擊護欄的白色本田轎車車頭嚴重毀損。（記者余瑞仁翻攝）

閃避紗窗掉落物而撞擊護欄的白色本田轎車車頭嚴重毀損。（記者余瑞仁翻攝）

車禍波及營業半聯結砂石車。（記者余瑞仁翻攝）

車禍波及營業半聯結砂石車。（記者余瑞仁翻攝）

白色本田轎車撞到護欄後，波及後方砂石車右側輪胎。（記者余瑞仁翻攝）

白色本田轎車撞到護欄後，波及後方砂石車右側輪胎。（記者余瑞仁翻攝）

國道2號東向大竹路段掉落紗窗釀成車禍，國道警察將紗窗移置路邊，正調閱監視影像追查掉落車輛究責。（記者余瑞仁翻攝）

國道2號東向大竹路段掉落紗窗釀成車禍，國道警察將紗窗移置路邊，正調閱監視影像追查掉落車輛究責。（記者余瑞仁翻攝）

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