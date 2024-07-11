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獄中結婚有名無實！女方出獄訴離 法官2原因判准

男女毒友坐牢為能通信而申請獄中結婚，但從未共同生活，女方先出獄訴請離婚，南投地院駁回，女子上訴後，台中高分院廢棄原判決，判決兩人離婚。（記者陳鳳麗攝）

男女毒友坐牢為能通信而申請獄中結婚，但從未共同生活，女方先出獄訴請離婚，南投地院駁回，女子上訴後，台中高分院廢棄原判決，判決兩人離婚。（記者陳鳳麗攝）

2024/07/11 08:28

〔記者陳鳳麗／南投報導〕一對販毒入獄的男女，為了獄中能通信而申請結婚獲准，男方每年請家人給坐牢的老婆1萬6000元，男方被判刑25年，女方2020年出獄，因要扶養阿嬤經濟陷困，向南投地院訴請離婚遭駁，經上訴，台中高分院認為兩人從未共同生活，破綻難回復，判決離婚。

這對因同件販毒案入獄男女，原本只因毒品認識時間很短，為了獄中能通信，申請獄中結婚，兩人2008年9月在獄中結婚，婚後共自服刑，男方後來因其他案判刑，確定要服刑25年。

兩人結婚後，男方請家人每年分兩期各寄8000元給坐牢的老婆當生活費，女方在2020年底出獄，出獄已43歲，因是更生人，學歷不高又無一技之長，只能做領日薪的臨時工，但家中有阿嬤要扶養，生活困頓，但其出獄後，先生家人即未再給予經濟支援。

女方出獄後於2022年向南投地院訴請離婚，法官認為男方雖在獄中但都有請家人給女方生活費，已逾20萬元，足見被告雖身繫囹圄，仍有盡力協助原告生活，因此駁回離婚之訴。

女方不服而上訴，男方指女方欠他20萬元債務（家人給女子的生活費），仍不同意離婚，台中高分院日前翻轉判決，判決兩人離婚。

台中高分院法官認為，兩人從結婚後即從未共同生活，亦不能隨時取得聯繫，顯然無從直接照顧妻子日常起居、提供精神上依賴，給予即時幫助，還威脅若要離婚就要歸還20多萬元，而夫妻間本應互持互愛，夫妻感情實已蕩然無存，判決離婚。

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