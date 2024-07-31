男遇投資、交友連環詐 幸遇熱心當鋪老闆提醒報警逮車手
2024/07/31 22:14
〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名夏姓男子數個月前在網路上加入假投資群組，隨後又被群組內的「女秘書」迷得暈頭轉向，陸續交付近千萬元的積蓄。昨日，夏男又拿著家中財物到當鋪變現時，老闆發現異狀，趕緊提醒他，並到派出所報案。警方昨晚與夏男配合，將前來取款的陳姓車手逮捕，今日將他移送法辦。偵辦人員也將持續向上溯源，追出幕後詐騙集團。
據悉，年約50歲的夏姓男子加入詐騙集團的假投資群組後，聽信內部人員說詞，開始將錢交給前來取款的車手；更惡劣的是，群組內有一名「女秘書」表示自己很欣賞夏男，哄騙他等賺到一大筆錢後，要與夏男見面，一同出遊。讓夏男感覺自己事業、愛情兩得意，頻頻將錢交出。
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警方調查，夏男陸續將款項交付給詐騙集團，累積達數百萬元，最後為了籌款，甚至找上當鋪協助。
所幸當鋪老闆及時發現異狀，請夏男到南榮路派出所報案後，偕同八斗子派出所一起將車手誘出。員警偽裝成咖啡店的顧客，見陳姓車手準備取款，當場表明身分，將他逮捕。
據了解，該名車手為了躲避警方追緝，專程租了共享機車從新北市騎到基隆，沒想到仍然栽警方手中。
警詢後，今日上午將陳姓車手依涉犯詐欺罪嫌，移送基隆地檢署偵辦，並持追查上游。