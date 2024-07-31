新北分署8月拍賣物件出爐 福斯休旅、店面都有賣

新北分署8月份拍賣，物件包含汽車、住宅及店面等。（新北分署提供）

2024/07/31 22:05

〔記者王定傳／新北報導〕行政執行署新北分署8月6日將舉行「123聯合拍賣會」，將拍賣福斯Tiguan休旅車、板信銀行實體股票及金錢母吊飾，另不動產拍賣物件有泰山區民權街店面1戶、三峽區溪東路大樓及蘆洲區長安街大樓住宅各1戶。

新北分署表示，這3戶不動產均為降價後的第2拍或第3拍，交通便利且生活機能佳，投資置產兩相宜，另有坐落新北市6行政區的土地46筆進行拍賣，歡迎民眾到場應買。

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新北分署指出，當日上午10時，先進行動產拍賣程序，最吸睛的為福斯（Volkswagen） Tiguan白色休旅車1部，該車為2016年出廠，排氣量1390cc，行駛里程數約13萬8597公里，尚欠燃料費及罰鍰共5700元，須繳清後始能辦理過戶，本次為第1次拍賣，定有底價。

新北分署指出，同日下午3時則進行不動產拍賣，坐落在「泰山區民權街59號1樓及地下室」的店面，屋齡29年，坪數約97.87坪（含未登記之夾層增建約23.93坪），附1機械車位，本次以底價3000萬元進行2拍，拍定後點交（另車位不點交）。

另坐落在「三峽區溪東路159號5樓」的大樓住宅，屋齡僅7年，坪數約45.69坪（含未登記之夾層增建約8.33坪），附1機械車位，格局2房1廳1衛，且有前後陽台，本次為第3次拍賣，底價905萬元，拍定後點交。

至於坐落「蘆洲區長安街23巷1號11樓之4」的大樓住宅，屋齡28年，格局為1房1廳1衛1陽台，附地下1樓及地下2樓停車位共30個，坪數約339.4坪（其中主建物及陽台約15.38坪），本次以4545萬元進行第2拍，拍定後點交（另車位不點交）。

此外，當日另拍賣位於板橋、三峽、中和、三重、樹林及新莊土地共46筆，歡迎對不動產投資有興趣的民眾參與投標。

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