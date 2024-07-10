詐團套招46萬買茶葉 花蓮警識破保住老翁老本

花蓮68歲老翁加入LINE投資社群遭詐騙，匯款前被警方勸阻。（民眾提供）

2024/07/10 19:34

〔記者王錦義／花蓮報導〕詐團要花蓮縣68歲田姓老翁匯款46萬元到指定帳戶，擔心老翁領錢時被金融櫃台阻詐，唆使老翁向行員謊稱是為購買茶葉，不過仍被識破，花蓮警方與行員耐心勸說下，老翁始發覺遭到詐騙。

花蓮警分局今指出，接獲轄內金融機構通報，68歲田姓老翁疑似遭詐騙需要警方協助。警方獲報後立即趕赴現場，經了解老翁日前於網路上認識一名女子，該女子誆稱投資穩賺不賠，保證獲利，田姓老翁特別從鳳林北上花蓮市區的銀行要匯款46萬，行員詢問匯款用途，老翁稱要購買高價茶葉。

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老翁一開始還不信自己被詐騙，還配合詐團聲稱自己是要買茶葉，但經過警員、行員的勸說長達半小時，當場打給詐團對方卻不接電話，老翁才向警方坦承說是加入一個LINE投資社團，對方保證獲利，所以想要領錢投資，對方還一直提醒他說難得的投資機會，名額有限不要讓太多人知道，事先套好招要跟行員講說是要買茶葉。

花蓮分局呼籲，警方除了持續積極偵辦詐騙案件，對於「識詐」及「阻詐」的工作同樣重視，也提醒民眾，應謹慎過濾查證，嚴防詐騙，若有發現疑似詐騙情形，請撥打110或165查證。

老翁匯款前被花蓮警方勸阻。（民眾提供）

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