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竹市警破獲幫派行動軍火庫、假投資真詐財及虛擬幣交易案

新竹市警方配合全國掃蕩，破獲幫派行動軍火庫及假投資真詐財和虛擬幣交易案，成果豐碩。（記者洪美秀翻攝）

新竹市警方配合全國掃蕩，破獲幫派行動軍火庫及假投資真詐財和虛擬幣交易案，成果豐碩。（記者洪美秀翻攝）

2024/07/10 14:13

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市警察局配合內政部警政署進行「全國同步掃黑、打詐、肅槍、賭博」專案，破獲幫派犯罪組織持有大量槍械，宛如軍火庫，取締成果豐碩。

警察局表示，此次專案動員警力707人次、臨檢酒店、KTV及高風險滋事處所345處，共取查獲黑道幫派3件18人、槍砲彈藥管制條例3件3人、賭博罪8件21人、毒品案件21件22人及其他犯罪133件160人，查扣毒品（海洛因0.25公克、安非他命25.83公克、大麻66公克、K他命1.44公克、咖啡包70包、彩虹菸48包）。

另全國同步查緝車手專案行動專案，竹市警方也偵破假投資詐騙及網路購物詐財等詐欺案11件，查獲犯嫌86人到案，總計查扣詐欺犯罪不法利得逾新台幣527萬餘元，獲內政部警政署丙組（六縣市）評核第一名。

第二警分局與刑事局偵查第七大隊等單位，由提領車手溯源，也共同偵破假投資詐欺車手集團，查扣泰達幣超過7000餘顆，市值逾25萬元，另破獲多起假網拍三方詐騙案件。

另與其他縣市共同破獲組織犯罪及非法持有槍彈、毒品案，查獲主嫌甯姓等8人，現場查扣制式手槍4把、長槍4把、MP5衝鋒槍1把（均含彈夾）、霰彈槍4把、各式子彈553顆及大麻50公克。

新竹市警方配合全國掃蕩，破獲幫派行動軍火庫及假投資真詐財和虛擬幣交易案，成果豐碩。（記者洪美秀翻攝）

新竹市警方配合全國掃蕩，破獲幫派行動軍火庫及假投資真詐財和虛擬幣交易案，成果豐碩。（記者洪美秀翻攝）

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