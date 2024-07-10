超商砍殺女店員30刀 恐怖前男友入獄連寫18封信繼續騷擾

余姓男子無視保護令涉砍殺前女友30刀被重判8年，被羈押時竟連寫18封信再度騷擾前女友。（民眾提供）

2024/07/10 09:52

〔記者黃佳琳／高雄報導〕23歲吳姓女超商店員去年深夜值班整理貨物時，突遭人持刀砍殺30刀，送醫後挽回一命，檢警查出凶嫌竟是吳女的余姓前男友，高雄地院依殺人未遂罪判余男徒刑8年；余男被羈押期間，竟連寫18封信騷擾吳女，再被檢方依違反家暴法起訴。

檢方指出，余、吳2人曾是男女朋友，於去年4月分手，余嫌多次請求復合未果，吳女不堪余男到她工作的超商騷擾，去年5月聲請保護令，法院隔月核發，但余仍數度違反保護令持續跟監、騷擾，經吳女報案後，去年7月22日被拘提並羈押，直到8月28日才獲釋。

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去年9月9日凌晨，余男跑到超商堵人，當時吳女在超商門口掃地，趕緊逃到附近的旅館求助，余男倖倖然離開；13日凌晨3點多，余再度攜刀前往超商，吳女在店內整理商品，來不及反應就被余男揮刀刺中右大腿，總計余男狠刺吳女30刀。

案發後，有鄰居聽到呼救聲，見義勇為持高爾夫球桿嚇阻，余男才罷手離去，而吳女手腳多處受刀刺傷，當場血流如注，送醫途中一度失去呼吸心跳，幸醫院即時搶救才將她從鬼門關前拉回。余嫌犯案後，換掉沾血衣褲在市區漫無目的閒晃，直到當天晚上6點多，才被員警逮捕。

高雄地院審理時，余男坦承砍人，但辯稱只想傷害她，不想殺人，但法官勘驗監視器畫面，發現吳女中刀後，數度向余男求饒，並發出悽慘哭聲後持續尖叫，但余男不為所動不斷揮刀，還大駡五字經，認定他具有殺人犯意，違反保護令部分判刑2月，得易科罰金，殺人未遂部分判刑8年，目前上訴二審。

而余男落網後被羈押在看守所時，竟從去年10月13日起至11月24日，連寫18封信寄給吳女，余男在信中不但一直檢討吳女害他犯下重案，還一再表白想跟吳女復合，一直吹噓自己有多麼好，吳女接到信件後向警方求助，檢方傳喚余男說明，余竟說自己和吳女還有很多話沒說完就分手，當初兩人分手時也鬧得不愉快，只希望吳女給他一個道歉，但檢方不採信他的說詞，偵結後依違反家暴法起訴余男。

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