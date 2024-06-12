色大叔對女高中生襲臀 辯裙子有蟲可驗DNA被法官打臉

彰化楊姓男子排隊時對女學生襲臀，法院依性騷擾防治法判刑。（情境圖）

2024/06/12 00:18

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣楊姓男子購物後排隊結帳，發現前方女高中生體態窈窕，竟伸手襲臀，女方驚覺屁股被捏2下，躲到同學後面並報警，楊男辯稱，見裙子上有蟲才觸碰驅趕，還要求驗裙子的DNA。彰化地院法官認為，裙子難以採證生物跡證，依性騷擾防治法判處楊男4個月徒刑。

判決書指出，楊男（40歲）去年8月間到溪湖鎮寶雅生活百貨購物，排隊時見前方為穿著白色制服及百褶裙的女高中生，突然伸出右手捏對方臀部，女高中生覺得遭性騷擾，氣得報警。

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被害女學生證稱，排隊時突然覺得屁股被人用手捏2下，轉頭看發現對方的手在正在她屁股旁邊，當時「心臟被嚇到快涼掉」，趕緊跑到同學旁邊說，覺得被性騷擾了。

庭訊時楊男坦承有碰到屁股但否認襲臀，他辯稱，當時有一隻蟲子停在女學生裙子上，他只是「拍一下」，才會不小心觸碰到對方臀部，因此嚇到對方，他也說，若真的有「捏」到臀部，那裙子上應該有他跟蟲子的生物跡證，要求可驗DNA等語。

法官審理，調閱監視器發現，楊男排隊時，右手有向前方女子移動，等女子轉頭後才收回，並非楊男所言「拍一下」，另外，衣物容易因材質，或是多人碰觸後導致無法完整留存生物跡證，造成鑑識單位無法採得DNA，且楊男碰觸被害人臀部時間僅有數秒，亦恐難以讓裙子留下DNA，對其主張不予採信。

法官審酌，楊男欠缺尊重他人身體自主權觀念，且影響被害人身心健全發展，且犯後認罪態度反覆，迄今又未與被害人和解，因此依成年人故意對少年犯性騷擾防治法，判處徒刑4月，可易科罰金。

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