夫妻組販賣人口集團假看護真賣淫 逼女移工下海、生理期接客

越南籍女子小翠（化名，右）來台工作，原以為當老人看護，卻被帶至養生館從事性交易，逼迫小翠24小時接客脅迫性交易，生理期也不得休息。（記者黃良傑翻攝）

2024/06/11 13:09

〔記者黃良傑／高雄報導〕越南籍女子小翠（化名）來台工作，原以為當陳男（65歲）的看護，卻被陳的兒、媳帶至養生館從事性交易，逼迫小翠24小時接客，遇有性癖好或皮膚病的嫖客，仍被脅迫性交易，生理期也不得休息，動輒拘禁、恐嚇、毆打、扣留證件，控制小翠接客為他們賺錢，移民署高雄專勤隊將她救出，一舉逮捕陳姓父子、兒媳及戚姓仲介4嫌。

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊於去年接獲報案，移工小翠疑遭人口販運性剝削，專勤隊人員深入調查，發現小翠先前經由臉書求職，認識結婚來台已取得我國籍的同鄉陳女（37歲）她和丈夫陳男（43歲）經營養生館，並以公公年邁需聘請外籍看護為藉口，主動介紹小翠透過熟識仲介代辦申請來台工作。

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陳妻承諾她抵台後會多加照顧，小翠不疑有他，由戚姓仲介來台交由陳姓夫妻，不諳中文的小翠以為遇到貴人，不料才剛抵台，就被陳女載至夫妻經營的養生館內拘禁，以恐嚇、毆打傷害、扣留證件及不當債務約束等手段，逼迫小翠24小時都要在養生館內接客，從事性交易。

據了解，主嫌陳男夫妻要求小翠向養生館同事隱瞞自己移工身分，不時恐嚇她不得向他人求援，雖有尋芳客發現小翠遭毆打傷痕，欲幫她報警，但因擔心遭報復及加重債務，最後婉拒繼續被控制，直到被專勤隊人員救出前，小翠時刻都身處受虐及難以求助的困境。

小翠性交易所得還因不當債務約束，全進了主嫌陳姓夫妻口袋，金額竟高達新臺幣30多萬元，移民署獲報將小翠從養生館救出，才終止她近1年來被殘害的夢魘，依違反人口販運防制法、刑法妨害風化、妨害自由、偽造文書及就業服務法等罪嫌，將4嫌移送法辦。

夫妻組成販賣人口集團假看護真賣淫，並在FB上宣傳招攬客人。（記者黃良傑翻攝）

夫妻組成販賣人口集團假看護真賣淫，並在FB上宣傳招攬客人。（記者黃良傑翻攝）

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