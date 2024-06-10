因老母頻叩暴怒 火爆男買汽油揚言同歸於盡下場曝

男子不知是喝酒失去理智還是脾氣太暴躁，竟揚言要燒了母親的房子，被南投地院法官判刑7個月。（記者陳鳳麗攝）

2024/06/10 16:31

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣黃姓中年男不滿老母連日來打了多次電話給他，喝了酒後開車回家與母親大吵，揚言要同歸於盡，隨即開車去加油站買汽油，返回後將汽油潑在客廳準備點火時，被居服員搶下打火機並報警。南投地院將黃男以公共危險、恐嚇危害安全等罪名，各判刑4月、3月，合併應執刑7月。

黃姓男子是在去年5月下旬某日，上午就喝起保麗達藥酒，喝酒時母親曾打了電話要他幫忙做事，這通電話勾起他的新仇舊恨，因行動不便老母親連日來已經打了很多通電話給他，他認為母親是打電話來亂的，怒火難抑下，開車到母親住的地方，對老母破口大罵，母子也吵了起來。

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黃男盛怒下出言恫嚇「要死大家一起死！」，接著奪門而出，再度開車到市區一家加油站買9元的汽油，請加油工加在準備的玻璃瓶內，隨即帶著汽油回到母親住處，將汽油潑在客廳地上，隨即拿起打火機要點火，謝姓居服員發現後，搶下黃男的打火機，黃男才沒有放火，再度開車外出。

警方獲報到現場後不久，黃男又到母親住處，處理員警聞到黃姓男子身上有酒味，黃男也承認先前有喝藥酒，經吹氣酒測，酒精濃度超標為每公升0.53毫克。

黃男先前就曾因酒駕被判被緩起訴處分，此次再度酒駕，且潑灑汽油試圖點火燒屋，所幸打火機被居服員搶下而未釀成大禍。南投地院法官審酌黃男因照護老母壓力、情緒失控，也坦承犯行，而其母親也願意原諒他，因此以不能安全駕駛動力交通工具罪名，判處有期徒刑4月，及恐嚇危害安罪名判處3個月，合併應執行有期徒刑7個月。

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