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自作聰明！攜毒品沒帶安全帽怕被抓 下單LALAMOVE運毒罪更重

新北地院。（資料照）

新北地院。（資料照）

2024/06/09 19:35

〔記者王定傳／新北報導〕吳姓男子持有含第三級毒品4-甲基甲基卡西酮成分的毒咖啡包3包，自稱因沒帶安全帽怕被警方抓，竟利用不知情的LALAMOVE外送員運毒，外送員發現包裹重量明顯與吳男所稱的隨身碟不符，且訂單未標示收貨人、收貨地點竟是大馬路邊，拆開發現竟是毒品報警處理。吳男自作聰明，罪更重，變成運輸第三級毒品未遂，新北地院審理後分別判他1年徒刑。

吳男另被查出持有微量第三級毒品甲基-N,N-二甲基卡西酮成分的毒品咖啡包43包，此部份法院依持有第三級毒品純質淨重5公克以上罪，判他3個月徒刑，得易科罰金，可上訴。

檢警調查，去年3月27日上午10時許，吳男利用不知情外送員運送「隨身碟」，但外送員發現，重量明顯與吳男所稱的隨身碟不符，且訂單未標示收貨人、收貨地點竟是大馬路邊，先返家拆開包裹後發現毒品，隨即報警處理。

警方循線揪出吳男，他坦承犯行，聲稱：「我叫LALAMOVE幫我運送毒品，是因我沒有安全帽，怕路上被警察盤查，收件則是由我自己收」。

合議庭審酌吳男為未遂犯，依刑法規定減輕其刑，另審酌他運輸第三級毒品數量甚低，並無證據顯示他因此獲有利潤，較諸大量走私進口的毒販而言，尚有重大差異，對社會治安及國民健康危害亦較輕，他因供自己施用而犯運輸毒品罪，且情節輕微，再依毒品危害防制條例減輕其刑。

依「毒品危害防制條例」規定，運輸第三級毒品者，可處7年以上有期徒刑；持有第三級毒品純質淨重5公克以上者，可處2年以下徒刑。

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