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日子再難熬也要穿美美 通緝犯打扮太辣身分露餡

江姓女通緝犯，警方一開始無法掌握她的身分與行蹤，但後來因為她每天打扮都很辣，最終讓身分露餡。（民眾提供）

江姓女通緝犯，警方一開始無法掌握她的身分與行蹤，但後來因為她每天打扮都很辣，最終讓身分露餡。（民眾提供）

2024/06/08 14:30

〔記者王捷／台南報導〕江姓女子因涉販毒罪被台南地檢署通緝，一開始警方無法掌握她的行蹤，但她在逃亡時不低調，每天都穿很辣，因此很快被警方鎖定，包含她7日被逮時，穿著露肚小可愛、黑色窄裙配老爺鞋，並在她身上、住處查獲多包毒品及分裝工具，雖然她自稱沒有工作，但警方對她的人際關係感到懷疑，訊後將她依法移送。

30歲的江女靠賣毒維生，警方在多件毒品案中發現她的身影，今年5月中旬，她因另涉毒品案件被發布通緝，就開始四處躲藏，讓警方陷入瓶頸，經過一番調查，發現江女跟一般毒犯不同，相當重視穿著打扮，每天都要打扮得美美才出門販毒，最後鎖定她的身分。

前幾天警方從監視器鎖定江女的身影，發現她出沒在歸仁、永康一帶，警方連日埋伏後7日午間分批前往她可能出沒的永康、歸仁地區查緝，最後歸仁區的埋伏警員傳來好消息，趁著江女剛從透天厝走出來、準備出門，警方立即上前逮捕，並在她隨身皮包內起獲6包已分裝好的安非他命。

隨後，警方在江女的房間內發現1包安非他命、2包毒品咖啡包，以及電子磅秤、夾鏈袋等物品，全案經調查後，依毒品危害防制條例移送法辦，並將擴大溯源追查毒品來源。

第二分局表示，連假期間，警方也不會鬆懈，在端午連假期間，積極將有可能販毒的江女逮捕到案，安居緝毒專案是當前重點工作，將持續強力打擊毒品犯罪，積極溯源掃蕩毒品來源。

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