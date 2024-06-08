LINE對話曝光！詐團再進化假扮警察 新北女被騙走60多萬

詐團投資Line群組內扮演打詐警察，王女被騙團團轉遭詐60多萬元。（記者邱俊福翻攝）

2024/06/08 16:28

〔記者邱俊福／台北報導〕新北市一名王姓女子，上月間在Instagram（IG）社群上看到提供免費學習投資股票的課程，經追蹤該帳號，對方便誘導王女加入「群友可互相學習的投資Line群組」，鼓勵投資，而為取信王女，有群友直接表明是警職身分，並出示逮捕詐團穿制服的照片，讓她信以為真後，先後投資60萬元，直至她欲領出獲利，遭到各種理由刁難下，始驚覺有異報警。刑事局預防科今再次提醒民眾，詐團利用網路社群設局日益嚴重，要時時提高警覺，避免受害。

刑事局表示，王女被詐團引誘加入投資Line群組後，再被誘導下載該群組所稱的專用投資軟體APP，且使用該軟體還可抽新股， 該投資軟體的王女竟還真的抽中新股，並且賣掉獲利，隨後獲得第二次抽股機會也幸運地抽中4張股票，詐團旋以話術告訴王女，「若要領出獲利，需於期限內補繳稅金，否則便是違約交割及信用受損」。

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王女面對對方遲遲不願出金下，才大夢初醒，驚覺這是聽過詐騙宣導案例，馬上趕赴派出所報案，但已遭詐騙60餘萬元。

刑事局表示，王女當時一開始的確起疑心，也擔心是詐騙手法，但是看到有人跟她一樣擔心受到詐騙提出疑問時，有群友直接表明是警職身分，述說能快速辨別群組是否為詐團，並出示逮捕詐團穿制服的照片，還霸氣說道：「敢在群組詐騙，除非詐團不想混了！」，且群組也有群友出來確認該人警察工作，最終讓王女鬆懈心防，誤信有警察背書而受騙上當。

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