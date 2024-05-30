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退休男誤信「樂活大叔」假訊息被騙百萬 警趁車手取款逮人

警方趁黃姓車手取款後，隨即上前壓制逮人，並查扣相關證物。（記者陸運鋒翻攝）

警方趁黃姓車手取款後，隨即上前壓制逮人，並查扣相關證物。（記者陸運鋒翻攝）

2024/05/30 13:18

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市盛姓男子日前在社群軟體看見「樂活大叔」投資訊息，並加入詐騙集團所設立LINE群組，但投入百萬元後，遲遲沒有看見所購買的股票，才驚覺上當，事後向警方報案，警方昨天與盛男配合，將對方假營業員誘出，當場逮捕取款的黃姓車手送辦。

中和警分局調查，退休的68歲盛男於5月初時，在臉書看見股海名人投資訊息後加入LINE群組，期間許多假帳號你一言、我一句「再不投資沒機會了、投越多賺越多」等話術，盛男被洗腦後深信會賺大錢，決定在前天投入100萬元，並與對方簽下保密合約。

怎料盛男投入資金後，一直沒有看見所購買的股票，詢問對方後，得到需要一些時間的回應，充滿疑問之下連忙跑到派出所詢問，經警方提醒才驚覺遭到詐騙，警方於是請盛男配合，再假意投資50萬元將對方誘出。

警方指出，盛男在昨天下午3時許，與對方相約中和興南路住家社區面交，趁22歲黃姓車手現身取款時，4名埋伏員警隨即將其壓制逮捕，查扣詐騙所得50萬元、保密條款合約、工作證5張及收據等證物。

警詢時，黃嫌堅稱是合法的公司，而且是公司請他來取款，警詢後，依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送新北地檢署偵辦，並擴大追查幕後金主。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方查扣黃嫌假工作證以及其他相關證物。（記者陸運鋒翻攝）

警方查扣黃嫌假工作證以及其他相關證物。（記者陸運鋒翻攝）

警方查扣詐騙所得50萬元。（記者陸運鋒翻攝）

警方查扣詐騙所得50萬元。（記者陸運鋒翻攝）

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