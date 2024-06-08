建築工人爆衝突路中央打群架人車閃避 警逮動手4人裁罰

兩派工人爆衝突，路中央打群架，人車閃避，警逮動手4人裁罰。（讀者提供）

2024/06/08 11:20

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山區鳳誠路與北忠街口一處建築工地，工人對工作分配有意見，竟分兩派當街爆發衝突，且無視往來人車，直接在馬路中央開打，見警到場持續叫囂，警方帶回動手盧男等4人依社會秩序維護法裁罰。

警方今表示，黃男（27歲）、邵男（31歲）等人，與另一方盧男（31歲）、黃男（30歲）等人，皆為建築工地的水電工人，工頭昨天下午請盧男進行水電施作工作分配，但另一方黃男等人認為工作分配有疑慮，與盧男一方發生口角爭執，進而徒手互毆爆發肢體衝突。

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雙方人馬於馬路中央，爆發肢體衝突，且無視往來人車，照樣大打出手，連人車都要閃避，警方據報到場處理，雙方已無互毆情事，但仍於現場相互叫囂，警方將雙方人馬帶回文山所調查，以釐清整個案情。

警方調閱路口監視器畫面，確認雙方人馬當街互毆，其中盧男等4人動手，其餘多人在旁勸架或圍觀，雙方人馬事後情緒平復，並未提起傷害告訴。

警方針對盧男等4人依社會秩序維護法第87條「互相鬥毆」函請裁罰，也通知工地負責人告誡及約束雙方行為，避免再次發生衝突，以及影響用路人安全。

兩派工人爆衝突，路中央打群架，人車閃避，警逮動手4人裁罰。（讀者提供）

兩派工人爆衝突，路中央打群架，人車閃避，警逮動手4人裁罰。（讀者提供）

兩派工人爆衝突，路中央打群架，人車閃避，警逮動手4人裁罰。（讀者提供）

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