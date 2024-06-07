「叔叔帶你去玩」 鄰居性侵7歲男童還自爆戀童癖被羈押

李姓男子誘拐鄰居7歲小孩到暗處口交被羈押禁見。（情境照）

2024/06/07 12:39

〔記者黃佳琳／高雄報導〕7歲男童小誠（化名）晚上在住家大樓中庭玩耍，同棟大樓的李姓男子竟將他拐騙到暗處，對他性侵得逞，小誠哭著回家找爸媽，爸媽報警逮人時，李男竟在警局自爆，2年內已跟10幾個國小學童發生性行為，還覺得自己是變態，被法官裁定羈押禁見。

據悉，小誠上月底吃完晚餐後，跟爸媽說要下樓在中庭玩耍，爸媽認為孩子只是在樓下玩很安全，於是讓小誠自己下樓，小誠在中庭玩了一陣子，突然被住在同棟大樓的李姓男子搭訕，小誠雖然不認識他，但知道李男是鄰居，於是放下戒心，在李男的誘導下走到暗處。

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李男見小誠年幼可欺，竟拉下他的褲子對他口交性侵得逞，小誠被欺辱完後哭著回家找爸媽，爸媽驚覺事情大條，連忙報警逮人；李男落網時，警方在他的硬碟裡找到多部男性裸體影片，但沒有發現他有拍攝與小誠性行為的過程。

不過，李男在警局自爆，自己在2年內已跟10幾個國小、國中學童發生性行為，甚至還留下他們的連絡方式，他說自己只要看到年幼的男童就會很興奮，也知道自己應該有戀童癖，這樣的行為很變態，但還是控制不了自己的情慾和行為；檢方6日複訊後依有再犯之虞向法院聲押，法官裁定羈押禁見。

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