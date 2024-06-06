晟德大藥廠爆內線交易 檢調搜索約談前董座

台北地檢署。（資料照）

2024/06/06 18:37

〔記者陳彩玲／台北報導〕上櫃公司晟德大藥廠（4123），2019、2021年分別宣布收購豐華生技，以及處分部分澳優公司股份，林姓前董事長和妻兒涉嫌在利多消息公布前，提早進場買股，不法獲利200萬餘元，台北地檢署今指揮台北市調查處搜索12處，全案朝違反《證交法》內線交易等罪嫌偵辦。

有「生技之神」之稱的林姓前董事長，在任職台灣東洋董事長期間涉嫌掏空公司資產，犯罪所得超過30億，2015年被依《證交法》背信等罪嫌起訴，一審被判10年徒刑，二審改判無罪，全案仍在法院審理中，如今又被爆出在擔任晟德大藥廠董事長期間，涉嫌內線交易。

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根據公開資訊觀測站顯示，晟德大藥廠2019年宣布，透過參與錦新國際公司公開收購計畫，處分子公司豐華生物科技股票；另於2021年10月27日發布重訊表示，董事會決議和子公司玉晟生技，出售部分澳優乳業公司股票，交易總金額約港幣17億。

沒想到，許多晟德大藥廠員工得知此利多訊息後，進場偷買股，就連時任林姓董事長，也在董事會決議出售部分澳優乳業公司股票的利多消息公布前，涉嫌透過妻子、兒子或以相關公司名義，提早進場買晟德股票，爽撈約200萬元。台北地檢署今指揮台北市調查處執行搜索12處，預計訊問林男等12名被告。

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