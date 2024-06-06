北市洲美快速道路4車連環撞 保時捷車頭被撞爛

洲美快速道路發生連環撞車禍，其中一輛保時捷車頭被撞爛。（記者王冠仁翻攝）

2024/06/06 16:10

〔記者王冠仁／台北報導〕43歲邱姓司機今天駕駛大貨車外出，行經台北市洲美快速道路下大度路匝道口時，不知何故，居然撞上同路同向在該處等待紅燈的另輛輛車，轎車被撞後再往前推撞到另外2台轎車、1台大客車，總共有4車遭波及，其中一輛白色保時捷轎車車頭被撞爛，另一台賓士車車頭也嚴重損毀。幸虧整起事件當中沒有人受到嚴重傷害，警方目前正在進一步釐清車禍經過與肇事原因。

警方調查，邱姓司機今天中午駕駛大貨車外出，行經洲美快速道路下大度路匝道口時，不知何故，他居然撞上當時在該處停等紅燈、同路同向的另外一輛轎車車尾。轎車被撞後往前推撞另外2輛轎車，甚至連在下橋處外側車道停等號誌的另外一輛大客車左側車身也遭波及，幸虧整起車禍中沒有人員受到嚴重傷害。

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由於車禍後現場一片混亂，交通受阻，轄區北投分局立刻啟動交通快打，部屬警力進行疏導、排除，同時針對車禍相關駕駛進行酒測，初步沒有發現酒駕情況。

警方同時通報拖吊車、環保局人員到場，針對現場故障車輛、清除油污與散落物，2個小時內讓現場交通恢復順暢。

警方目前正在進一步釐清車禍原因，同時也呼籲民眾，駕駛車輛前，應檢查胎紋胎壓是否正常，雨天駕駛車輛並應減速慢行、與前車保持安全距離，遇狀況即時減速反應，以維護交通秩序與安全。

洲美快速道路發生連環撞車禍。（記者王冠仁翻攝）

洲美快速道路發生連環撞車禍。（記者王冠仁翻攝）

洲美快速道路發生連環撞車禍，其中一輛賓士轎車車頭受損。（記者王冠仁翻攝）

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