退休教授遭詐2700萬逮9條通女車手 警追查再拘提收水手等4嫌

退休教授遭詐2700多萬，警方逮捕前來取款的顏姓女車手，而她身揹9條通緝。（記者陸運鋒翻攝）

2024/06/06 15:05

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市一名退休方姓教授日前落入投資詐騙陷阱，4個月來投入2700多萬元，但等到要出金時，對方以需繳交保證金為由話術，讓教授氣得報警逮捕遭身揹9條通緝的顏姓女車手，警方擴大追查後，再拘提陳姓收水手及3名車手到案，今天宣告偵破。

樹林警分局調查，住在新北樹林70歲方姓男子為大學教授退休，他今年初在臉書看到「新展、永鑫」投資公司廣告，內容為介紹飆股及保證高獲利，方男不疑有他加入投資Line群組，殊不知這一切都是詐團所設下的陷阱。

請繼續往下閱讀...

據查，詐團持續以認購股票為由，多次要求方男面交付現金，方男為維持帳面上虛假獲利，陸續面交14次，總金額高達2757萬元給對方，直到4月中旬，方男因遲遲無法出金，驚覺有異才向警方報案。

警方表示，專案小組日前先將對方誘出後，在樹林區三福街某便利商店，逮捕前來取款的28歲顏姓女車手，而她竟為全台7處地檢署及雙北地院所發布竊盜與詐欺通緝犯，前科累累。

警方指出，案經深入追查後，再於上月底兵分多路，在台北、桃園、台南等地區，拘提陳姓收水手及趙姓、何姓、劉姓3名車手，並查扣手機、收據、工作證等相關證物，警詢後，將5人依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方呼籲，詐團常以「穩賺不賠、低成本高收入、投資虛擬幣無風險」等話術誆騙，千萬不要輕信來源不明投資管道或網路連結，如遇到加「LINE」或下載不明投資APP軟體，極有可能為詐騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方追查後，再拘提趙姓等3名車手。（記者陸運鋒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法