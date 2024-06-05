端午前夕感謝海巡弟兄 金馬聯合服務中心執行長：你們辛苦了

「有你們，我們才能安心過節！」行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（左）慰勞海巡弟兄端午節堅守崗位辛苦，向第十二巡防指揮部主任甘禮維（右）表達感謝之意。（記者吳正庭攝）

2024/06/05 22:55

〔記者吳正庭／金門報導〕週末就是端午節連假，行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允今天帶著「感恩釀」，代表行政院到海洋委員會海巡署第12（金門）巡防區指揮部，感謝第一線守護台海安全的海巡、岸巡弟兄，尤其214中國快艇越界金門海域翻覆案以來，持續守護金門海域安全。

吳增允拜會第12巡防區指揮部主任甘禮維時說，這幾個月來，金門的海上「很熱鬧」，不只是「214」，「314」中國漁船在金門東碇海域翻覆，「317」金門胡姓、吳姓釣客海上迷航，前士官胡姓鄉親辦理退伍至今仍滯留中國未歸，都讓海巡弟兄疲於奔波，相當辛苦。

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不僅如此，中國2月18日宣布，福建海警局在金廈海域展開常態化執法巡查行動，我方海巡艇和中方船艇已有25次對接，中船有6次闖入我方禁限制水域。吳增允說，從電視新聞看見我方30幾噸、100噸的巡防艇對上中國逾千噸的大船，好像「小蝦米對大鯨魚」，看見海巡艇在惡浪中寸土不讓、毫不退縮，令人可敬。

吳增允說，許多漁民向他反映，看得見海巡弟兄的辛勞，此行除代表行政院慰勉海巡署金馬澎分署第9岸巡隊、艦隊分署第9海巡隊同仁「你們辛苦了」，也代表地區民眾，帶著地區特產「感恩釀」金門高粱酒和水果，向堅守崗位的海巡弟兄獻上最高敬意。

吳增允說，期許海巡持續與對岸溝通，能讓「214」、胡姓男子返鄉兩件事早日圓滿落幕。

甘禮維說，一定會把中央的關心及地方民眾的心意，轉達給12巡防區所有弟兄。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（左）致贈「感恩釀」給海巡署第十二（金門）巡防區指揮部，由主任甘禮維（右）代表接受。（記者吳正庭攝）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（左二）致贈「感恩釀」及水果給海巡署第十二（金門）巡防區指揮部，由主任甘禮維（右三）代表接受。（記者吳正庭攝）

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