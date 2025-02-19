提告民刑事求償1億元 曹興誠：謝寒冰牢飯吃定了

曹興誠在資深媒體人矢板明夫的臉書粉專留言指出，「這兩年對偽造影音相關的刑責加大很多。謝寒冰的牢飯是吃定了，到時候肯定會哭哭啼啼地來求饒」。（圖擷取自臉書）

2025/02/19 12:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕名嘴謝寒冰爆料指控，前聯電董事長曹興誠2015年有中國小三，並公開疑似合成的親密照，被曹提告求償1億元。曹興誠在資深媒體人矢板明夫的臉書粉專留言指出，「這兩年對偽造影音相關的刑責加大很多。謝寒冰的牢飯是吃定了，到時候肯定會哭哭啼啼地來求饒」。

矢板明夫指出，大罷免開始之後，先是新北市某選區的領銜人隱私被起底、飽受攻擊，接著就是曹董。如果這種風氣延續下去，說不定明天就有別的領銜人被爆出吸毒、嫖妓、有私生子等各種難辨真假、但會毁人清譽的傳聞。

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矢板明夫分析，這次有關曹董的一系列照片，不難想像應該是來自對岸。按照我以往採訪的經驗，中共抹黑別人時的手法，擅長真真假假、虚虛實實。往往最勁爆的一張就是假的。這一次的官司，只要有一張或兩張照片被證明是合成的，應該就可以打贏。有人指出一個細節，曹董周圍的朋友都知道，曹董是從來不吸煙的。

曹興誠留言說，「這兩年對偽造影音相關的刑責加大很多。謝寒冰的牢飯是吃定了，到時候肯定會哭哭啼啼地來求饒」。

曹興誠昨發聲明指出，謝某的卑劣無恥沒有底線，決定提出偽造影音、破壞本人名譽的刑事、民事訴訟，並請求賠償新台幣1億元，取得賠償後，將捐助罷免活動。

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