法官也心軟！南投警回家顧失智父詐領加班費 從輕改判8月

南投縣集集分局黃姓警員詐領加班費，一審判刑1年1月，上訴台中高分院，認為其因照顧獨居生病且失智的父親才短暫返家，且已被記一大過停職中，改判有期徒刑8月。（記者陳建志攝）

2024/06/05 08:22

〔記者陳建志／台中報導〕南投縣集集分局一名從警28年的黃姓警員，2018年曾因違反個人資料保護法遭判刑2年，2023年又因上班時間返家照顧失智父親，詐領9741元加班費，一審認為其不知悔改，依偽造文書判刑1年1月，台中高分院認為其因為母親過世，為照顧獨居生病且失智的父親，才在值勤時間離開工作崗位詐領加班費，犯後坦承後悔，且自動繳回犯罪所得，除被記一大過也被停職，還須面臨公務員懲戒的處分，認為情堪憫恕，改判有期徒刑8月。

判決指出，黃男2023年1、2、3月在南投縣警察局集集分局偵查隊擔任警員，負責備勤、地區探巡等勤務，卻無故離開轄區，前往住處照顧其失智父親，或返回其租屋處，卻在「員警出入及領用登記簿」上，虛偽登載勤務的簽到證明，共詐領9741元的加班費。

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南投地院一審認為，黃員2018年間因違反個人資料保護法的瀆職案件，遭判處有期徒刑2年確定，並在2020年6月30日易科罰金執行完畢。身為警員猶不知悔改，本應恪遵職守、依法行事，明知其在外，並未執行勤務，竟貪圖領取加班費，在「員警個人超時服勤勤務時段暨時數登記表」上虛偽登載，審酌已繳回犯罪所得，且犯後坦承犯行，態度尚可，家中有失智父親需要照顧，依偽造文書，處有期徒刑1年1月，黃男覺得判太重，檢察官覺得判太輕，都上訴二審。

黃男上訴表示，對於自己不實填載出勤紀錄，並據此請領超勤加班費，後悔萬分，但強調因母親過世後，獨居的父親深受打擊，病情更加惡化，考量父親罹患失智且行動不便，自己和太太離婚又沒有和子女同住，兄弟姊妹又住在外縣市，父親病情加重後又常無端和他起爭執，才會在附近租屋方便就近照顧父親，已主動繳回全部不法犯罪所得，現在又面臨停職處分，希望能減至可易服社會勞動6月的有期徒刑。

台中高分院合議庭法官審理後認為，黃男身為公務員卻未執行勤務，而有申領超勤加班費的情事，固然可議，但考量其因為母親過世，為照顧獨居生病且失智的父親，才在值勤時間離開工作崗位，短暫返家照看父親，而其領取超勤加班費用，均坦承不諱，並深具悔意，且已自願繳回溢領超勤加班費9741元，除被南投縣政府警察局記一大過，目前也停職中，未來尚須面臨公務員懲戒的處分，因有情堪憫恕之處，減輕刑責為有理由，因此撤銷原判決，依偽造文書改判有期徒刑8月。

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