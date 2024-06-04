南投某國小教師近10年猥褻、性侵22名少年遭起訴 檢求處重刑

南投某國小黃姓教師兼棒球隊教練，近10年間涉嫌對22名男童進行猥褻、性侵等惡行，南投地檢署今提起公訴，並求處重刑。（資料照）

2024/06/04 15:18

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣某國小黃姓教師兼任該校棒球隊教練，竟在近10年間，對22名少年涉犯強制猥褻、強制性交等行為，共犯68罪，更導致多名受害學童出現嚴重身心症狀，南投檢警今年2月獲報偵辦，今天偵查終結將黃男提起公訴，承辦檢察官痛斥黃男為人師表，為逞一己私慾，不顧所教育之少年幼小心靈之感受及人格發展健全，向南投地方法院求處重刑。

據了解，今年50多歲的黃男是南投某國小的正式教師，已在該校任教多年，並兼任學校棒球隊教練，卻涉嫌對學童進行猥褻、性侵以及拍下不雅影像等行為，南投地檢署檢察官接獲檢舉，指揮南投分局成立專案小組積極偵辦。

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檢警於今年2月6日對黃男的住居所、辦公室執行搜索，掌握相關物證，並拘提黃男到案，訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

檢警進一步偵辦發現黃男在將近10年擔任棒球教練、班級導師、科任教師期間，共加害22名未滿14歲少年，共犯下68罪，包括對未滿14歲少年強制猥褻、強制性交及拍攝兒童猥褻行為影像照片等，檢方偵查終結，今將狼師提起公訴。

承辦檢察官吳慧文痛斥被告為人師表，竟不思愛護、教育之心，藉不諳世事學童對師長的信任，而為逞一己私慾，不顧所教育之少年幼小心靈之感受及人格發展健全，進行強制猥褻、性交等行為，且隨就任時間增長更變本加厲，造成多位受害學童出現嚴重身心狀況，必須就醫治療，黃男行為嚴重敗壞師德，有負學生及家長所託，請求法院予以從重量刑。

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