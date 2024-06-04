被指是KMT特務 謝長廷控施陳嘉君求償80萬二審結果曝

施陳嘉君（左）2021年11月在臉書發文指稱，駐日代表謝長廷於美麗島事件中是國民黨安排的調查局特務、線民，謝長廷認為名譽受侵害，提告求償80萬元並刪文。高等法院二審駁回謝長廷上訴，維持一審原判免賠、免撤文。右為民進黨前主席施明德。（資料照，記者王藝菘攝）

2024/06/04 12:58

〔記者張文川／台北報導〕已故前民進黨主席施明德的妻子施陳嘉君2021年11月在臉書發文指稱，駐日代表謝長廷於美麗島事件中，是國民黨安排的調查局特務、線民，謝長廷認為她所言不實，侵害他名譽，提民事告訴求償80萬元並刪文。一審士林地院認定施陳嘉君發文前已有合理查證，去年5月判她免賠、免撤文；高等法院二審今駁回謝上訴，維持原判。可上訴。

謝長廷提告主張，施陳嘉君於2021年10月至11月間，在臉書發文指他受國民黨安排，於美麗島大審以律師身分擔任特務、線民，謝認為此為不實言論未經過合理查證，也不具備相當理由足可確信為真，侵害他的名譽權，因此向施陳求償80萬元，並刪除該臉書貼文。

請繼續往下閱讀...

施陳嘉君答辯，「特務」是中性詞彙，不涉及名譽，且她身為政治受難者家屬與歷史研究者，基於調查局前副局長高明輝的說法，從而判斷美麗島案的辯護律師中，除了少數人，其餘都被蔣經國操控，她的想法受言論自由和學術自由保障。

士院一審法官檢視她貼文中的主要證據，即高明輝曾對她說，他1982年間擔任調查局台北市調處長時，因蔣經國滿意謝長廷的表現，向時任調查局長阮成章稱謝長廷是自己人，阮與高明輝隨後在調查局招待所頒給謝20萬元獎金。

不過，高明輝在其他案件出庭時又稱，未曾接觸過謝長廷從事情報工作的資料，也沒看到謝長廷收下獎金，一審認為雖不能僅憑高的說詞就認定獎金之說為真，但仍可證明施陳嘉君已善盡合理查證，其說法有所根據，而謝長廷是重要公職人員，其名譽權保障與言論自由衝突時應有所退讓，故駁回所請。

謝長廷上訴二審。高院今認為，施陳嘉君是因信賴高國輝對她所說的親身見聞，且有施明德生前的臉書貼文，以及前調查員白瑄、李義雄皆曾出書記載謝長廷是調查局的線民而據以判斷，認定她有相當理由確信所述為真實。

法官認為，施陳的貼文對謝長廷私德的批評事涉公益，容錯空間應較大，以維護對於事實性言論的合理發表空間，縱使她未能證明其內容與事實相符，但她有相當理由確信為真實，對事涉公益的可受公評之事發表適當評論，未侵害名譽權，駁回謝的上訴，維持原判。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法